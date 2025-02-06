Як назавжди позбутися конденсату на вікнах: швидкий спосіб, який здивує

У зимову пору краплі на вікнах у вигляді конденсату є поширеною проблемою. Найчастіше це помітно вранці чи ввечері, коли надворі досить холодно, а в приміщенні тепло. Щоб вікна не потіли, варто скористатися кількома народними порадами.

Конденсат на вікнах може з’явитися через погану вентиляцію, погане опалення приміщення, чи неправильну установку, пише 24 Канал. Позбутися проблеми на пластикових вікнах досить просто. Для цього вам знадобляться копійчані методи, які є вдома у кожного.

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Мильний розчин

Щоб позбутися конденсату, потрібно обробити вікна підігрітим мильним розчином. Після очищення скло потрібно протерти вологою тканиною, потім сухим рушником, а далі сухе вікно треба очистити ганчіркою змочену в спирті.

Сода

Змішайте харчову соду з водою до консистенції густої кашки. Суміш потрібно нанести на вологу ганчірку й протерти нею вікна. Залишіть їх висохнути самостійно, а потім додатково протріть сухим рушничком.



Конденсату на вікнах можна легко позбутися / Фото Pinterest

Сіль

Сольовий розчин чудово допомагає позбутися конденсату. У 4 літрах теплої води потрібно розчинити 5 грамів солі й отриманим розчином помити вікна. Якщо ж на поверхнях залишаються білі розводи, тоді додайте в рідину трохи води й повторіть процедуру.

Гліцерин і спирт

Спочатку потрібно помити вікна ганчіркою змочену у воді. Далі натуральною тканиною все витирається насухо. Після цього потрібно зробити розчин, в якому на столову ложку гліцерину дається 10 столових ложок спирту. За допомогою губки вимийте вікно ще раз в цьому засобі й забудете про конденсат вікон назавжди.