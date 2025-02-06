Для багатьох людей засипання солі в унітаз може здатися абсурдом, та насправді у цьому лайфхакові є багато сенсу, повідомляє 24 Канал. Особливо важливо засвоїти цю звичку, якщо у вашому домі давно не мінялися труби.

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Навіщо засипати сіль в унітаз?

Якщо ви хочете почистити свій унітаз народними засобами, без використання хімії – це цілком реально. І вам для цього не доведеться використати жодної гривні – достатньо буде звичайного продукту, що є на кожній кухні.

Сіль, виявляється, є досить потужним дезінфікуючим засобом, що може не тільки забирати зайву вологу, але й поглинати жир. Окрім того, сіль може впоратися і з більшістю неприємних запахів у ванній кімнаті.



Сіль може прибрати неприємні запахи / Фото Pexels

І якщо ви відчуваєте, що від старих труб у кімнати поширюється сморід, тоді це можна легко виправити за допомогою солі – чистку нею потрібно проводити кожного дня протягом тижня. Спершу засипайте в унітаз стакан солі, а після цього – трохи теплої води.

Окріп виливати в унітаз не можна, адже це може призвести до того, що сантехніка трісне. Окрім того, не сподобається кип'яток і пластиковим трубам. Максимальна температура води, яку можна туди виливати – це 40 – 35 градусів.

Якщо ж ви помітили засмічення у раковині, то можна використовувати сіль і для нього. Засипте трохи солі, а тоді злийте водою. Якщо повторити таку процедуру кілька разів, воно зникне. Також ви можете використати поєднання соди з оцтом – для цього змішайте сіль та соду, засипте її у злив та додайте кілька столових ложок оцту.

Почнеться реакція, але зливати воду не варто – перед цим зачекайте 2 години, аби все засмічення зникло.

До речі, сіль може поборотися і з цвіллю, яка з'являється на стінах туалету та ванної кімнати через надмір вологи. Річ у тому, що цей продукт чудово поглинає зайву вологість, тож для усунення проблеми буде достатньо розкласти кілька мішечків з сіллю по кутках кімнати.