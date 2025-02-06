Наліт та жовті плями на унітазі з’являються через погану якість води, пише 24 Канал. Побутова хімія не завжди може вивести іржу. Якщо ж ви боїтеся використовувати агресивні засоби, тоді варто скористатися народними лайфхаками, які можуть здивувати результатом.

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Є 3 способи виведення іржі з унітаза. Все, що вам потрібно - це гумові рукавички та йоржик.

Перекис водню та харчова сода

Соду та перекис треба змішати до пастоподібного стану. Засіб потрібно нанести на пляму іржі й залишити на годину, а після цього лише протерти йоржиком. Перекис знезаражує поверхню й добре розчиняє іржу, яка міцно в’їлася в стінки унітаза.



Поради, які допоможуть вивести іржу / Фото Pinterest

Оцет та лимонна кислота

На забруднення з іржею потрібно висипати кілька пакетиків лимонної кислоти. Зверху за допомогою ємності з пульверизатором розприсніть оцет, залишіть на певний час та просто змийте водою. Оцет є кислотою, яка відмінно бореться зі старою іржею.

Сода та оцет

Оцет налийте на плями з іржею, залишіть на 2 – 3 години, а тоді добре потріть унітаз йоржиком. Для додаткового ефекту варто скористатися содою. Достатньо буде насипати склянку засобу по внутрішній частині унітаза й протерти щіткою. Така суміш ефективніше допоможе видалити забруднення й розчинити іржу.

Щоб іржа не з’являлася на внутрішніх стінках унітаза, ретельно мийте його під час кожного генерального прибирання.