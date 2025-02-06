Налет и желтые пятна на унитазе появляются из-за плохого качества воды, пишет 24 Канал. Бытовая химия не всегда может вывести ржавчину. Если же вы боитесь использовать агрессивные средства, тогда стоит воспользоваться народными лайфхаками, которые могут удивить результатом.

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Есть 3 способа выведения ржавчины из унитаза. Все, что вам нужно - это резиновые перчатки и ершик.

Перекись водорода и пищевая сода

Соду и перекись надо смешать до пастообразного состояния. Средство нужно нанести на пятно ржавчины и оставить на час, а после этого только протереть ершиком. Перекись обеззараживает поверхность и хорошо растворяет ржавчину, которая прочно въелась в стенки унитаза.



Советы, которые помогут вывести ржавчину / Фото Pinterest

Уксус и лимонная кислота

На загрязнение со ржавчиной нужно высыпать несколько пакетиков лимонной кислоты. Сверху с помощью емкости с пульверизатором распылите уксус, оставьте на определенное время и просто смойте водой. Уксус является кислотой, которая отлично борется со старой ржавчиной.

Сода и уксус

Уксус налейте на пятна с ржавчиной, оставьте на 2 – 3 часа, а тогда хорошо потрите унитаз ершиком. Для дополнительного эффекта стоит воспользоваться содой. Достаточно будет насыпать стакан средства по внутренней части унитаза и протереть щеткой. Такая смесь эффективнее поможет удалить загрязнения и растворить ржавчину.

Чтобы ржавчина не появлялась на внутренних стенках унитаза, тщательно мойте его во время каждой генеральной уборки.