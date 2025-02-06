Для многих людей засыпание соли в унитаз может показаться абсурдом, но на самом деле в этом лайфхаке есть много смысла, сообщает 24 Канал. Особенно важно усвоить эту привычку, если в вашем доме давно не менялись трубы.

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Зачем засыпать соль в унитаз?

Если вы хотите почистить свой унитаз народными средствами, без использования химии – это вполне реально. И вам для этого не придется использовать ни одной гривны – достаточно будет обычного продукта, что есть на каждой кухне.

Соль, оказывается, является достаточно мощным дезинфицирующим средством, что может не только забирать лишнюю влагу, но и поглощать жир. Кроме того, соль может справиться и с большинством неприятных запахов в ванной комнате.



Соль может убрать неприятные запахи / Фото Pexels

И если вы чувствуете, что от старых труб в комнаты распространяется вонь, тогда это можно легко исправить с помощью соли – чистку ею нужно проводить каждый день в течение недели. Сперва засыпайте в унитаз стакан соли, а после этого – немного теплой воды.

Кипяток выливать в унитаз нельзя, ведь это может привести к тому, что сантехника треснет. Кроме того, не понравится кипяток и пластиковым трубам. Максимальная температура воды, которую можно туда выливать – это 40 – 35 градусов.

Если же вы заметили засор в раковине, то можно использовать соль и для него. Засыпьте немного соли, а тогда слейте водой. Если повторить такую процедуру несколько раз, оно исчезнет. Также вы можете использовать сочетание соды с уксусом – для этого смешайте соль и соду, засыпьте ее в слив и добавьте несколько столовых ложек уксуса.

Начнется реакция, но сливать воду не стоит – перед этим подождите 2 часа, чтобы все засорение исчезло.

Кстати, соль может побороться и с плесенью, которая появляется на стенах туалета и ванной комнаты из-за избытка влаги. Дело в том, что этот продукт прекрасно поглощает лишнюю влажность, поэтому для устранения проблемы будет достаточно разложить несколько мешочков с солью по углам комнаты.