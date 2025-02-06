Как навсегда избавиться от конденсата на окнах: быстрый способ, который удивит

В зимнее время капли на окнах в виде конденсата является распространенной проблемой. Чаще всего это заметно утром или вечером, когда на улице достаточно холодно, а в помещении тепло. Чтобы окна не потели, стоит воспользоваться несколькими народными советами.

Конденсат на окнах может появиться из-за плохой вентиляции, плохого отопления помещения, или неправильной установки, пишет 24 Канал. Избавиться от проблемы на пластиковых окнах достаточно просто. Для этого вам понадобятся копеечные методы, которые есть дома у каждого.

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Мыльный раствор

Чтобы избавиться от конденсата, нужно обработать окна подогретым мыльным раствором. После очистки стекло нужно протереть влажной тканью, затем сухим полотенцем, а дальше сухое окно надо очистить тряпкой смоченную в спирте.

Сода

Смешайте пищевую соду с водой до консистенции густой кашицы. Смесь нужно нанести на влажную тряпку и протереть ею окна. Оставьте их высохнуть самостоятельно, а затем дополнительно протрите сухим полотенцем.



От конденсата на окнах можно легко избавиться / Фото Pinterest

Соль

Солевой раствор прекрасно помогает избавиться от конденсата. В 4 литрах теплой воды нужно растворить 5 граммов соли и полученным раствором помыть окна. Если же на поверхностях остаются белые разводы, тогда добавьте в жидкость немного воды и повторите процедуру.

Глицерин и спирт

Сначала нужно помыть окна тряпкой смоченную в воде. Далее натуральной тканью все вытирается насухо. После этого нужно сделать раствор, в котором на столовую ложку глицерина дается 10 столовых ложек спирта. С помощью губки вымойте окно еще раз в этом средстве и забудете о конденсате окон навсегда.