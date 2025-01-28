Кондиціонер для волосся є важливим засобом догляду за волоссям після його миття, пише 24 Канал. Саме кондиціонер живить волосся та закриває кутикули, які відкриваються під час миття шампунем. Та якщо кондиціонер не підійшов по типу волосся, тоді його можна сміливо використовувати в побутових цілях.

До теми Навіщо використовувати кондиціонер для волосся: яка в цьому користь

Прання речей

Звичайний кондиціонер для волосся може замінити професійний кондиціонер для білизни, який надає речам м’якості й приємного запаху. Додайте засіб для волосся під час прання чи полосканні речей з вовни або бавовни.

Захист металу від іржі

Раз у квартал наносьте тонкий шар кондиціонера для волосся на крани, змішувачі чи лійку душу, щоб попередити появу іржі. Засіб має антикорозійний захист.

Крем для взуття

Непридатний кондиціонер можна використовувати замість крему для чобіт та черевиків. Потрібно нанести засіб на поверхню губкою й ретельно розтерти. Після такого трюку взуття буде красиво блищати й відштовхне увесь бруд.



Кондиціонер може замінити крем для взуття / Фото Pexels

Прочищення забитого стоку

Забитий злив можна прочистити за допомогою 2 – 3 столових ложок кондиціонера для волосся. Помістіть засіб у злив та увімкніть гарячий напір води на кілька хвилин.

Зняття прикрас

Якщо потрібно зняти перстень з пальця, але не виходить, то безболісно вирішити проблему можна завдяки засобу для волосся. Нанесіть кондиціонер на палець і вже за кілька секунд прикраса зіслизне.

Ароматизація текстилю

Щоб покращити запах вдома, змішайте у пульверизаторі трохи кондиціонера з водою й збризкайте розчином штори, килим та м’які меблі. Лайфхак за лічені хвилини прибере поганий запах в оселі.

Позбавлення скрипу дверей

Якщо вдома скриплять двері, а необхідного розчину для змащування немає, тоді скористайтеся кондиціонером для волосся, який швидко та легко допоможе вирішити проблему.