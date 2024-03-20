Про фігуру можна не переживати: 5 десертів, які можна їсти і не поправлятися

Людям, які дотримуються здорового способу життя важко знайти для себе десерт, яким можна поласувати без шкоди для здоров’я. Та існує певна низка ласощів, якими можна смакувати, оскільки вони не впливатимуть на вагу.

Користь цих десертів полягає в тому, що вони поживні та мають малу порцію, тож можна не переживати про зайві калорії. Додавши ці низькокалорійні десерти у свій раціон, ви автоматично заміните потребу в інших шкідливих ласощах, які погано впливають на фігуру. Детальніше про ці десерти розповіла тренерка Джоанна Вен.

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Ягоди Годжі

Ці ягоди називають суперпродуктом. Вони багаті антиоксидантами, вітамінами та мінералами. Ягоди також містять мало калорій, але багато клітковини, тож це збереже відчуття ситості. Тренерка Джоанна Вен каже, що ягоди Годжі здатні регулювати рівень цукру в крові.

Чорний шоколад

Темний шоколад містить менше цукру, ніж його аналоги – молочний чи білий шоколад. Дієтологи часто кажуть, що шоколад здатен покращити настрій. Але важливо лише вживати кілька шматочків на день.



Чорний шоколад не зіпсує фігуру / Фото Pexels

Грецький йогурт з ягодами

Йогурт наповнений білком, тож здатен втамувати голод та викликати відчуття ситості. Додавайте до нього полуницю, чорницю, малину та інші ягоди, які багаті вітамінами, антиоксидантами та клітковиною.

Фініки з арахісовою пастою

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Цей десерт задовольнить ваші потреби в солодощах. Фініки наповнені клітковиною, допомагають в травленні та навіть здатні контролювати апетит. Арахісове масло підтримує ситість, тож всього кілька фініків буде достатньо, щоб не шукати ще якусь потребу в солодощах. Найкраще цей десерт їсти вранці або після тренування.

Печені яблука

Яблука запечені в духовці не лише смачні, але й сприяють схудненню. Такий десерт є доволі поживний, адже яблука багаті клітковиною. Під час випікання природний цукор фруктів набуває стає ще виразнішим, тож це один із найсмачніших та нешкідливих десертів.