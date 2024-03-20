О фигуре можно не переживать: 5 десертов, которые можно есть и не поправляться

Людям, которые придерживаются здорового образа жизни трудно найти для себя десерт, которым можно полакомиться без вреда для здоровья. Но существует определенный ряд лакомств, которыми можно наслаждаться, поскольку они не будут влиять на вес.

Польза этих десертов заключается в том, что они питательные и имеют малую порцию, поэтому можно не переживать о лишних калориях. Добавив эти низкокалорийные десерты в свой рацион, вы автоматически замените потребность в других вредных лакомствах, которые плохо влияют на фигуру. Подробнее об этих десертах рассказала тренер Джоанна Вен.

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Ягоды Годжи

Эти ягоды называют суперпродуктом. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Ягоды также содержат мало калорий, но много клетчатки, поэтому это сохранит ощущение сытости. Тренер Джоанна Вен говорит, что ягоды Годжи способны регулировать уровень сахара в крови.

Черный шоколад

Темный шоколад содержит меньше сахара, чем его аналоги – молочный или белый шоколад. Диетологи часто говорят, что шоколад способен улучшить настроение. Но важно лишь употреблять несколько кусочков в день.



Черный шоколад не испортит фигуру / Фото Pexels

Греческий йогурт с ягодами

Йогурт наполнен белком, поэтому способен утомить голод и вызвать чувство сытости. Добавляйте к нему клубнику, чернику, малину и другие ягоды, которые богаты витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Финики с арахисовой пастой

Этот десерт удовлетворит ваши потребности в сладостях. Финики наполнены клетчаткой, помогают в пищеварении и даже способны контролировать аппетит. Арахисовое масло поддерживает сытость, поэтому всего несколько фиников будет достаточно, чтобы не искать еще какую-то потребность в сладостях. Лучше всего этот десерт есть утром или после тренировки.

Печеные яблоки

Яблоки, запеченные в духовке, не только вкусные, но и способствуют похудению. Такой десерт довольно питательный, ведь яблоки богаты клетчаткой. Во время выпекания природный сахар фруктов становится еще более выразительным, поэтому это один из самых вкусных и безвредных десертов.