Їжте їх активно весною: 8 найкорисніших видів овочів, які зменшують запалення

Овочі є не лише корисними через вміст вітамінів, але й здатні знизити ризик хронічних захворювань, оскільки мають протизапальні властивості.

Запалення є дуже шкідливим, навіть якщо воно низького ступеня. Воно включає різні хвороби серця, діабет 2 типу тощо. Втім найкращими ліками є протизапальні овочі.

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Вони наповнені вітамінами, мінералами, клітковиною, антиоксидантами та фітохімічними речовинами, які впливають на зменшення хронічного запалення.

Також овочі покращують здоров’я кишківника, завдяки високому вмісту клітковини, а різноманітний мікробіом може допомогти зміцнити імунну систему та зменшити запалення. Детальніше про користь овочів розповіла дієтологиня Тріста Бест.

Броколі

Броколі є джерелом сульфорафану – антиоксиданту з протизапальною дією. Овоч багатий вітамінами С і К та клітковиною, яка може допомогти зменшити запалення. Ви можете готувати броколі на пару, смажити чи варити.

"Велика кількість клітковини сприяє ситості та допомагає травленню, сприяючи загальному здоров’ю кишківника", – зазначила дієтологиня Тріста Бест.

Солодкий перець

Болгарський перець містить вітаміни А, С та антиоксиданти, які зменшують запалення та захищають від дегенеративних захворювань. Перець має низьку калорійність, тож ви можете вживати його скільки забажаєте.

Помідор

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Помідори багаті на антиоксидант з протизапальними властивостями – лікопін, який знижує запалення та ризик хронічних захворювань. А ще високий вміст калію допомагає регулювати артеріальний тиск та підтримує здоров’я серця.

Морква

Морква містить бета-каротин – природний харчовий пігмент, який в організмі перетворюється на вітамін А. Він має протизапальні властивості та допомагає зміцнювати нашу імунну систему. Бета-каротин також здатен підтримати здоров’я очей та зменшити ризик вікової дегенерації жовтої плями.



Корисні овочі, які зменшують запалення / Фото Pexels

Буряк

У буряку містяться сполуки беталаїни, які допомагають зменшити запалення. Природні нітрати, які є в буряку здатні покращити вашу витривалість у спорті, кровообіг та загалом сприяти здоров’ю серцево-судинної системи.

Часник

У часнику містяться сполуки сірки та антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення

Його антимікробні властивості також можуть допомогти боротися з інфекціями та підтримувати здоров’я порожнини рота,

– зазначила дієтологиня.

Цибуля

Цибуля багата кверцетином, який має протизапальну дію. Також у ній достатньо вітаміну С, який зменшує запалення та підтримує імунну функцію, а пребіотичні волокна живлять корисні кишкові бактерії, підтримуючи здоров’я травлення.

Селера

Цей низькокалорійний овоч багатий антиоксидантами та протизапальними сполуками. За словами дієтологині Трісти Бест, природні сечогінні властивості селери можуть допомогти зменшити здуття живота й підтримати здоров’я нирок.