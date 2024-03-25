Ешьте их активно весной: 8 самых полезных видов овощей, которые уменьшают воспаление

Овощи не только полезны из-за содержания витаминов, но и способны снизить риск хронических заболеваний, поскольку обладают противовоспалительными свойствами.

Воспаление является очень вредным, даже если оно низкой степени. Оно включает различные болезни сердца, диабет 2 типа и тому подобное. Впрочем лучшим лекарством являются противовоспалительные овощи.

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Они наполнены витаминами, минералами, клетчаткой, антиоксидантами и фитохимическими веществами, которые влияют на уменьшение хронического воспаления.

Также овощи улучшают здоровье кишечника, благодаря высокому содержанию клетчатки, а разнообразный микробиом может помочь укрепить иммунную систему и уменьшить воспаление. Подробнее о пользе овощей рассказала диетолог Триста Бест.

Брокколи

Брокколи является источником сульфорафана – антиоксиданта с противовоспалительным действием. Овощ богат витаминами С и К и клетчаткой, которая может помочь уменьшить воспаление. Вы можете готовить брокколи на пару, жарить или варить.

"Большое количество клетчатки способствует сытости и помогает пищеварению, содействуя общему здоровью кишечника", – отметила диетолог Триста Бест.

Сладкий перец

Болгарский перец содержит витамины А, С и антиоксиданты, которые уменьшают воспаление и защищают от дегенеративных заболеваний. Перец имеет низкую калорийность, поэтому вы можете употреблять его сколько пожелаете.

Помидор

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Помидоры богаты антиоксидантом с противовоспалительными свойствами – ликопином, который снижает воспаление и риск хронических заболеваний. А еще высокое содержание калия помогает регулировать артериальное давление и поддерживает здоровье сердца.

Морковь

Морковь содержит бета-каротин – природный пищевой пигмент, который в организме превращается в витамин А. Он имеет противовоспалительные свойства и помогает укреплять нашу иммунную систему. Бета-каротин также способен поддержать здоровье глаз и уменьшить риск возрастной дегенерации желтого пятна.



Полезные овощи, которые уменьшают воспаление / Фото Pexels

Свекла

В свекле содержатся соединения беталаины, которые помогают уменьшить воспаление. Природные нитраты, которые есть в свекле способны улучшить вашу выносливость в спорте, кровообращение и вообще способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Чеснок

В чесноке содержатся соединения серы и антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление

Его антимикробные свойства также могут помочь бороться с инфекциями и поддерживать здоровье полости рта,

– отметила диетолог.

Лук

Лук богат кверцетином, который обладает противовоспалительным действием. Также в нем достаточно витамина С, который уменьшает воспаление и поддерживает иммунную функцию, а пребиотические волокна питают полезные кишечные бактерии, поддерживая здоровье пищеварения.

Сельдерей

Этот низкокалорийный овощ богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. По словам диетолога Тристы Бест, природные мочегонные свойства сельдерея могут помочь уменьшить вздутие живота и поддержать здоровье почек.