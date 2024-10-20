8 продуктів, які допоможуть дожити до 100 років: запам'ятайте їх

Все частіше дослідників захоплює тема щодо довголіття. Вже є багато дослідницьких груп, які вивчають спосіб життя, звички й харчування людей, які живуть до 100 років. Фахівці вже визначили список продуктів, які позитивно впливають на здоров’я людини й продовжують життя.

Магістр наук Бредлі Віллкокс для Real Simple розповів, що є кілька найвідоміших "блакитних зон" – це Японія, Греція, Сардинія, Італія, Лома-Лінда, Окінава та Ікарія.

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"Блакитні зони" – це кілька невеликих регіонів світу, в яких набагато вища частка людей, які живуть значно довше за середньостатистичний термін. У людей з різних регіонів експерти виявили чимало спільного, втім до найголовніших речей входить позитивне мислення, спорт та відмова від куріння.

Однак найбільше довгожителів характеризують не лише звички, але і їжа, яку вони їдять. Переважно вони добре снідають, вживають багато рослинної їжі та уникають всіляких дієт для схуднення. У їхньому раціоні переважають кілька основних продуктів, які впливають на їхні довгі роки життя.

Бобові

Довгожителі досить часто додають у свій раціон бобові, які багаті клітковиною. Вони допомагають контролювати рівень холестерину та цукру в крові та знижують ризик хронічних захворювань. Тому дуже корисно їсти квасолю, горох та сочевицю.

Оливкова олія

В оливковій олії багато ненасичених жирів, які підтримують рівень холестерину. У її складі міститься вітамін Е та К, які служать антиоксидантами для зменшення запалення в усьому організмі.

Горіхи та насіння

У них міститься багато вітамінів, мінералів та ненасичених жирів. Горіхи здатні знизити ризик серцево-судинних захворювань та запалень. Насіння теж має схожі переваги довголіття.

Чай

Жителі "блакитних зон" дуже люблять чай, який є багатий на антиоксиданти, які містяться в ньому. Вживання чаю підтримує здоров’я імунітету, серця, кишківника й добре впливає на метаболізм.



Довгожителі часто п'ють чай / Фото Pexels

Морепродукти

Довгожителі вживають меншу кількість м’яса, натомість додають у свій раціон більше риби та нежирних морепродуктів. Певні їхні види багаті омега-3 жирними кислотами, які сприяють здоров’ю імунітету та серця.

Цільнозерновий хліб із закваски

У цільнозернових продуктах багато клітковини, мінералів та вітамінів групи В. Дослідники виявили, що багато людей, які живуть до 100 років, печуть власний хліб, використовуючи закваску. Хліб на заквасці має нижчий глікемічний індекс, ніж інші види хліба, що сприяє контролю рівня цукру в крові та метаболізму.

Батат

Солодка картопля багата на клітковину та мікроелементи – калій, вітамін А, вітамін С та рослинні сполуки. Вони допомагають покращити імунітет, серце та обмін речовин.

Куркума

Довгожителі люблять спецію куркуму, яка багата флавоноїдами, які можуть бути корисними для продовження життя. Вони зменшують запалення в тілі, підтримуючи загальний стан здоров’я.