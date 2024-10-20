8 продуктов, которые помогут дожить до 100 лет: запомните их

Все чаще исследователей увлекает тема долголетия. Уже есть много исследовательских групп, которые изучают образ жизни, привычки и питание людей, которые живут до 100 лет. Специалисты уже определили список продуктов, которые положительно влияют на здоровье человека и продлевают жизнь.

Магистр наук Брэдли Уиллкокс для Real Simple рассказал, что есть несколько самых известных "голубых зон" – это Япония, Греция, Сардиния, Италия, Лома-Линда, Окинава и Икария.

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"Голубые зоны" – это несколько небольших регионов мира, в которых гораздо выше доля людей, которые живут значительно дольше среднестатистического срока. У людей из разных регионов эксперты обнаружили немало общего, впрочем к главным вещам входит позитивное мышление, спорт и отказ от курения.

Однако больше всего долгожителей характеризуют не только привычки, но и еда, которую они едят. Преимущественно они хорошо завтракают, употребляют много растительной пищи и избегают всевозможных диет для похудения. В их рационе преобладают несколько основных продуктов, которые влияют на их долгие годы жизни.

Бобовые

Долгожители довольно часто добавляют в свой рацион бобовые, которые богаты клетчаткой. Они помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови и снижают риск хронических заболеваний. Поэтому очень полезно есть фасоль, горох и чечевицу.

Оливковое масло

В оливковом масле много ненасыщенных жиров, которые поддерживают уровень холестерина. В его составе содержится витамин Е и К, которые служат антиоксидантами для уменьшения воспаления во всем организме.

Орехи и семечки

В них содержится много витаминов, минералов и ненасыщенных жиров. Орехи способны снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений. Семена тоже имеет схожие преимущества долголетия.

Чай

Жители "голубых зон" очень любят чай, который богат антиоксидантами, которые содержатся в нем. Употребление чая поддерживает здоровье иммунитета, сердца, кишечника и хорошо влияет на метаболизм.



Долгожители часто пьют чай / Фото Pexels

Морепродукты

Долгожители употребляют меньшее количество мяса, зато добавляют в свой рацион больше рыбы и нежирных морепродуктов. Определенные их виды богаты омега-3 жирными кислотами, которые способствуют здоровью иммунитета и сердца.

Цельнозерновой хлеб из закваски

В цельнозерновых продуктах много клетчатки, минералов и витаминов группы В. Исследователи обнаружили, что многие люди, которые живут до 100 лет, пекут собственный хлеб, используя закваску. Хлеб на закваске имеет более низкий гликемический индекс, чем другие виды хлеба, что способствует контролю уровня сахара в крови и метаболизма.

Батат

Сладкий картофель богат клетчаткой и микроэлементами – калий, витамин А, витамин С и растительные соединения. Они помогают улучшить иммунитет, сердце и обмен веществ.

Куркума

Долгожители любят специю куркуму, которая богата флавоноидами, которые могут быть полезными для продления жизни. Они уменьшают воспаление в теле, поддерживая общее состояние здоровья.