Диетолог Каролина Шнайдер рассказала Real Simple о том, что женщинам важно употреблять продукты, которые богаты цинком, поскольку они поддерживают здоровье кожи. Тыквенные семечки, фасоль и кешью способны уменьшить возникновение прыщей.

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Полезной является пища с высоким содержанием антиоксидантов, белка и витамина С. Добавляйте в свой рацион малину, листовую капусту, шпинат, брокколи и морковь. Впрочем эксперт определила 5 продуктов, которые имеют наилучшее влияние на здоровье кожи.

Жирная рыба

В лососе и сардине есть много омега-3. Эти жирные кислоты играют важную роль в поддержании липидного барьера кожи, которое положительно влияет на увлажнение кожи.

Помидоры

Употребление помидоров улучшает производство проколлагена ("предвестника" коллагена) – молекулы, что дает коже ее структуру и бережет ее молодость и упругость.

Грецкие орехи

В грецких орехах много омега-3 жирных кислот и цинка, которые имеют важное значение для здоровья кожи и заживления кожи. Диетологи советуют есть горсть грецких орехов ежедневно. Через некоторое время вы заметите, как текстура вашей кожи станет более гладкой.

Орехи положительно влияют на состояние кожи
Орехи положительно влияют на состояние кожи / Фото Pexels

Болгарский перец

В одной чашке нарезанного болгарского перца витамина С содержится больше, чем нам нужно. Бета-каротин, который содержится в перце способен защитить от солнечных лучей и сохраняет кожу здоровой.

Семена подсолнечника

В семенах подсолнечника содержится много витамина Е – мощного антиоксиданта, который может помочь защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды, а также способствует заживлению и регенерации кожи.