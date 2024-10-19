Для того, чтобы сон был качественным и лучшим, стоит расслабиться вечером, пишет Real Semple. Эксперты определили эффективные методы, которые влияют на быстрое засыпание и хороший сон всю ночь.

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Запишите мысли в дневник

Порой чрезмерное количество мыслей приводит к тому, что мы крутимся в постели длительное время и не можем заснуть. Чтобы освободиться от них, попробуйте записать все свои мысли в дневник. Это расслабит вашу нервную систему и уберет большое количество мыслей и волнений.

Перед сном также стоит составлять план дня на завтрашний день, чтобы успокоиться и сосредоточиться на организации нового дня перед сном.

Потянитесь

Перед сном попробуйте расслабить свое тело благодаря нескольким наклонам туловища, поворотами шеи или базовыми позами йоги, которые способны успокоить нервную систему и подготовить вас ко сну.

Медитируйте

Многие эксперты утверждают, что медитация помогает прекрасно расслабиться перед сном. Сосредоточение на дыхании уменьшает стресс и беспокойство.

Примите теплую ванну

Теплая ванна перед сном повысит температуру вашего тела, поэтому в постели вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Вода расслабляет мышцы, поэтому напряжение и стресс исчезнут.



Примите теплую ванну перед сном / Фото Pexels

Слушайте спокойную музыку

Расслабляющая музыка поможет телу подготовиться ко сну. Она замедлит сердечный ритм и успокоит ум. Лучше всего слушать классические мелодии, которые не будут перегружать вас лишними словами.

Читайте перед сном

Книга помогает отвлечься от многих мыслей и прекрасно способствует расслаблению и засыпанию. Можете читать при лампе, чтобы еще больше погрузиться в атмосферу для сна.

Установите режим сна

Лучшая вещь, которую вы можете сделать для своего сна – это установить распорядок дня. Если будете придерживаться его постоянно, то организм выработает привычку ложиться в одно и то же время. За час до сна оденьте пижаму, чтобы дать сигнал телу, что вы готовы к отдыху.