Те, кто используют ополаскиватель для ротовой полости потом уже не могут представить без него своей рутины в ванной утром и вечером, отмечает в своем инстаграме блогер Лорен Галлегос.

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Профессиональные ополаскиватели в разных цветах на основе различных трав – со спиртом или без него, можно найти на полках магазинов. Впрочем девушка поделилась с подписчиками рецептом, который позволяет сделать домашний ополаскиватель без химических ингредиентов.

Как сделать ополаскиватель для ротовой полости

Чтобы сделать ополаскиватель в домашних условиях, вам понадобится:

2 – 3 палочки корицы;

Гвоздика;

1 столовая ложка пищевой соды;

Масло гвоздики;

Масло орегано;

Масло чайного дерева;

2 – 3 стакана воды.

Для приготовления вам понадобится банка с крышкой. Все ингредиенты надо добавить внутрь и залить горячей водой. Далее все перемешайте и дайте настояться час. Этим средством можно полоскать ротовую полость ежедневно от 30 секунд до минуты.

Как сделать домашний ополаскиватель: смотрите видео

По желанию, к этому раствору можно добавить свежую мяту, которая придаст характерный аромат. Раствора хватит на несколько недель активного пользования.

Зубная щетка обеспечивает только механическое удаление налета с эмали, а вот ополаскиватель необходим как дополнительное очищение от остатков пищи и налета. Для ополаскивания достаточно будет всего 10 – 20 миллиграммов средства. При полоскании уделяйте особое внимание тщательному очищению межзубных промежутков.