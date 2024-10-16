Те, кто используют ополаскиватель для ротовой полости потом уже не могут представить без него своей рутины в ванной утром и вечером, отмечает в своем инстаграме блогер Лорен Галлегос.
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Профессиональные ополаскиватели в разных цветах на основе различных трав – со спиртом или без него, можно найти на полках магазинов. Впрочем девушка поделилась с подписчиками рецептом, который позволяет сделать домашний ополаскиватель без химических ингредиентов.
Как сделать ополаскиватель для ротовой полости
Чтобы сделать ополаскиватель в домашних условиях, вам понадобится:
- 2 – 3 палочки корицы;
- Гвоздика;
- 1 столовая ложка пищевой соды;
- Масло гвоздики;
- Масло орегано;
- Масло чайного дерева;
- 2 – 3 стакана воды.
Для приготовления вам понадобится банка с крышкой. Все ингредиенты надо добавить внутрь и залить горячей водой. Далее все перемешайте и дайте настояться час. Этим средством можно полоскать ротовую полость ежедневно от 30 секунд до минуты.
Как сделать домашний ополаскиватель: смотрите видео
По желанию, к этому раствору можно добавить свежую мяту, которая придаст характерный аромат. Раствора хватит на несколько недель активного пользования.
Зубная щетка обеспечивает только механическое удаление налета с эмали, а вот ополаскиватель необходим как дополнительное очищение от остатков пищи и налета. Для ополаскивания достаточно будет всего 10 – 20 миллиграммов средства. При полоскании уделяйте особое внимание тщательному очищению межзубных промежутков.