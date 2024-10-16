Ті, хто використовують ополіскувач для ротової порожнини потім вже не можуть уявити без нього своєї рутини у ванній вранці та ввечері, зазначає у своєму інстаграмі блогерка Лорен Галлегос.

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Професійні ополіскувачі в різних кольорах на основі різних трав – зі спиртом чи без нього, можна знайти на полицях магазинів. Втім дівчина поділилася з підписниками рецептом, який дозволяє зробити домашній ополіскувач без хімічних інгредієнтів.

Як зробити ополіскувач для ротової порожнини

Щоб зробити ополіскувач в домашніх умовах, вам знадобиться:

2 – 3 палички кориці;

Гвоздика;

1 столова ложка харчової соди;

Олія гвоздики;

Олія орегано;

Олія чайного дерева;

2 – 3 склянки води.

Для приготування вам знадобиться банка з кришкою. Всі інгредієнти треба додати всередину й залити гарячою водою. Далі все перемішайте й дайте настоятися годину. Цим засобом можна полоскати ротову порожнину щодня від 30 секунд до хвилини.

Як зробити домашній ополіскувач: дивіться відео

За бажанням, до цього розчину можна додати свіжу м’яту, яка надасть характерного аромату. Розчину вистачить на кілька тижнів активного користування.

Зубна щітка забезпечує лише механічне видалення нальоту з емалі, а от ополіскувач необхідний як додаткове очищення від залишків їжу та нальоту. Для ополіскування достатньо буде всього 10 – 20 міліграмів засобу. При полосканні приділяйте особливу увагу ретельному очищенню міжзубних проміжків.