Гени відіграють чималу роль в тому, як буде проходити процес старіння, пише Verywell Health. Втім не менш важливу роль відіграють наші щоденні звички та спосіб життя. Якщо ви не зовсім правильно живете, то ситуацію можна виправити, сповільнивши темпи біологічного старіння.

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Отже, що ж входить до 5 чинників, через які люди починають швидше старіти – розповідаємо нижче.

Соціальна ізоляція

Більшість людей після 60 років стають соціально ізольованими, а самотність підвищує ризик хвороб серця та депресію. Активне соціальне життя допомагає людям довше залишатися здоровими, тому пенсіонерам варто постійно бути серед людей.

Відмова від сонцезахисних окулярів

У сонячну погоду важливо наносити сонцезахисний крем на шкіру, щоб запобігти фотостарінню шкіру. Також не варто забувати про сонцезахисні окуляри. Якщо не носити сонцезахисні окуляри та забувати про крем, то можна отримати ураження від сонця та втрату еластичності шкіри. Без сонцезахисних окулярів ми більше жмуримося, тож утворюємо схильність до зморшок.

Сидячий спосіб життя

Довгі години перед телевізором негативно впливають на наше здоров’я та пришвидшують старіння. Саме тому важливо постійно рухатися та займатися спортом. Будь-яка фізична активність принесе користь. Поставте собі за мету щодня збільшувати інтенсивність. Не ігноруйте силові тренування, які можуть допомогти омолодити шкіру, підтримати рухливість і зберегти м'язову масу.



Сидячий спосіб життя призводить до старіння шкіри / Фото Pexels

Хронічний стрес

Прискорити біологічне старіння та завдати шкоди організму може хронічний стрес. Він збільшує ризик проблем зі здоров’ям, тому важливо слідкувати за тим, аби він не накопичувався. Для цього спіть не менше 7 годин, медитуйте, обмежте вживання алкоголю та спілкуйтеся з людьми.

Велика кількість цукру

Підвищене споживання цукру може призвести до старіння клітин, тому краще обмежити вживання солодощів та краще додати в раціон різні фрукти, овочі та білок.