Гены играют немалую роль в том, как будет проходить процесс старения, пишет Verywell Health. Впрочем, не менее важную роль играют наши ежедневные привычки и образ жизни. Если вы не совсем правильно живете, то ситуацию можно исправить, замедлив темпы биологического старения.

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Итак, что же входит в 5 факторов, из-за которых люди начинают быстрее стареть – рассказываем ниже.

Социальная изоляция

Большинство людей после 60 лет становятся социально изолированными, а одиночество повышает риск болезней сердца и депрессию. Активная социальная жизнь помогает людям дольше оставаться здоровыми, поэтому пенсионерам стоит постоянно быть среди людей.

Отказ от солнцезащитных очков

В солнечную погоду важно наносить солнцезащитный крем на кожу, чтобы предотвратить фотостарение кожи. Также не стоит забывать о солнцезащитных очках. Если не носить солнцезащитные очки и забывать о креме, то можно получить поражение от солнца и потерю эластичности кожи. Без солнцезащитных очков мы больше щуримся, поэтому образуем склонность к морщинам.

Сидячий образ жизни

Долгие часы перед телевизором негативно влияют на наше здоровье и ускоряют старение. Именно поэтому важно постоянно двигаться и заниматься спортом. Любая физическая активность принесет пользу. Поставьте себе цель ежедневно увеличивать интенсивность. Не игнорируйте силовые тренировки, которые могут помочь омолодить кожу, поддержать подвижность и сохранить мышечную массу.



Сидячий образ жизни приводит к старению кожи / Фото Pexels

Хронический стресс

Ускорить биологическое старение и нанести вред организму может хронический стресс. Он увеличивает риск проблем со здоровьем, поэтому важно следить за тем, чтобы он не накапливался. Для этого спите не менее 7 часов, медитируйте, ограничьте употребление алкоголя и общайтесь с людьми.

Большое количество сахара

Повышенное потребление сахара может привести к старению клеток, поэтому лучше ограничить употребление сладостей и лучше добавить в рацион различные фрукты, овощи и белок.