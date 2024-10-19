Для того, щоб сон був якіснішим та кращим, варто розслабитися ввечері, пише Real Semple. Експерти визначили ефективні методи, які впливають на швидке засинання й добрий сон всю ніч.

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Запишіть думки в щоденник

Часом надмірна кількість думок призводить до того, що ми крутимося в ліжку тривалий час й не можемо заснути. Щоб звільнитися від них, спробуйте записати всі свої думки у щоденник. Це розслабить вашу нервову систему та прибере велику кількість думок і хвилювань.

Перед сном також варто складати план дня на завтрашній день, щоб заспокоїтися й зосередитися на організації нового дня перед сном.

Потягніться

Перед сном спробуйте розслабити своє тіло завдяки кільком нахилам тулуба, поворотами шиї чи базовими позами йоги, які здатні заспокоїти нервову систему та підготувати вас до сну.

Медитуйте

Чимало експертів стверджують, що медитація допомагає чудово розслабитися перед сном. Зосередження на диханні зменшує стрес та занепокоєння.

Прийміть теплу ванну

Тепла ванна перед сном підвищить температуру вашого тіла, тож в ліжку ви будете почувати себе набагато краще. Вода розслабляє м’язи, тож напруга та стрес зникнуть.



Прийміть теплу ванну перед сном / Фото Pexels

Слухайте спокійну музику

Розслабляюча музика допоможе тілу підготуватися до сну. Вона уповільнить серцевий ритм та заспокоїть розум. Найкраще слухати класичні мелодії, які не перевантажуватимуть вас зайвими словами.

Читайте перед сном

Книга допомагає відволіктися від багатьох думок та чудово сприяє розслабленню й засинанню. Можете читати при лампі, щоб ще більше зануритися в атмосферу для сну.

Встановіть режим сну

Найкраща річ, яку ви можете зробити для свого сну – це встановити розпорядок дня. Якщо будете дотримуватися його постійно, то організм виробить звичку лягати в один і той же час. За годину до сну одягніть піжаму, щоб дати сигнал тілу, що ви готові до відпочинку.