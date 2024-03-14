Запобігає утворенню каменів у нирках та покращує здоров’я серця: 4 найбільші переваги лимонів

Лимони мають кислий та гіркий смак, тож дуже мала частка людей можуть похвалитися тим, що вживають їх так часто, як апельсини. Однак ці жовті фрукти дуже корисні, тому варто привчити себе з’їдати хоча б кілька шматочків на день.

Лимони містять вітамін С та антиоксиданти, які добре впливають на здоров’я. Ви могли й не знати, але звичайна вода з лимоном, який ви додаєте у склянку для покращення смаку, може зменшити ризик утворенню каменів у нирках. Більше про користь лимонів розповіла дієтологиня Кайла Гірген.

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Підтримує здоров’я серця

Антиоксиданти та вітамін С здатні захистити клітини від шкідливих радикалів, які накопичуються в клітинах та завдають шкоди. Бляшки в артеріях підвищують ризик серцевого нападу та інсульту. Тому важливо їсти лимони, щоб підтримувати здоров’я серця.

Запобігає утворенню каменів у нирках

Тверді відкладення з мінералів, які накопичуються в сечовивідних шляхах і утворюються в нирках називаються каменями. Вони зустрічаються приблизно в 10% людей. Якщо щодня пити склянку води зі шматочком лимона, то можна запобігти утворенню каменів у сечовивідній системі, завдяки кислоті, яка міститься в лимонах.



Корисні властивості лимонів / Фото Pexels

Покращує засвоєння заліза

В одному лимоні міститься понад 30% добової норми вітаміну С, а він є важливим для засвоєння заліза. Лимон здатен запобігти залізодефіцитній анемії, яка виникає у випадку, якщо організму не вистачає заліза для виробництва гемоглобіну.

Запобігає пошкодженню клітин

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Антиоксиданти запобігають пошкодженню клітин, які можуть призвести до серцево-судинних захворювань, хронічної хвороби нирок чи легень. Деякі дослідження показали, що шкірка лимона має ще більше антиоксидантів, ніж сік та м’якоть.

Кому не можна їсти лимон

Деякі люди можуть мати алергію на цитрусові. Якщо після того, як ви з’їли лимон, відчуваєте свербіж навколо рота, то краще їх більше не вживати.

Лимонна кислота може руйнувати зубну емаль, тому після вживання фрукта, прополощіть рот водою. А ще лимон може посилити кислотний рефлюкс, тому людям, які страждають на цю хворобу, варто відмовитися від фрукта.