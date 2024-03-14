Банан налічує понад 1000 сортів та є одним із фруктів, який найбільше вживається в усьому світі. Вирощують його в 120 країнах світу.

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Фрукт надає енергію та підтримує здоров’я серця, тож додаючи його в раціон, ми не лише насичуємося, але й наповнюємо організм поживними компонентами, такими як калій та вітамін B6. Дієтологиня Авів Джошуа розповіла детальніше, чому банани такі корисні.

Містить клітковину

Клітковина допомагає підтримувати здоров’я травлення й серця. Банан середнього розміру містить 3 грами клітковини. Людям рекомендовано вживати на день від 22 грамів клітковини, втім не забувайте, що крім банану ви харчуєтеся впродовж дня іншими продуктами, які містять цю поживну речовину.

Підтримує здоров’я серця

Банани містять важливий мінерал – калій, який допомагає контролювати артеріальний тиск. Калій в організмі зменшує певну напругу в стінках кровоносних судин, сприяючи зниженню артеріального тиску.



Банан корисно впливає на здоров'я серця / Фото Pexels

Корисно впливає на травлення

Розчинна клітковина та пребіотики, які є в бананах підтримують хороші бактерії у кишківнику та забезпечують кращу роботу травної системи. Фрукти корисні для тих, хто має проблеми з травленням, оскільки легко засвоюються.

Забезпечує енергією

Банани є хорошим джерелом вуглеводів, яке забезпечує нас енергією, а вітамін B6 ще й покращує розумові здібності. Їхня портативність дозволяє брати банани на роботу, в подорож, перекушувати ними на прогулянці чи з’їсти перед тренуванням. У будь-якому з цих випадків, банани є хорошим джерелом енергії.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Покращує роботу м’язів

Дуже важливо вживати банани тим, хто займається спортом, оскільки калій, який міститься в них, забезпечує нормальну роботу м’язів. Недостатність калію може викликати слабкість м’язів та впливати на ваше погіршення вправ.

Джерело антиоксидантів

Банан містить вітамін С, який є важливим антиоксидантом. Він підтримує імунну систему та захищають клітини від пошкодження вільними радикалами.