Експерт з харчування Кайл Кроулі розповів трохи детальніше, що таке колаген, чому він нам необхідний та в яких продуктах він найбільше міститься.

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Колаген – це головний білок сполучної тканини, який підтримує здоров’я кісток, шкіри та м’язів. Організм з віком починає менше виробляти колагену, тому його особливо люблять жінки, оскільки він здатен розгладжувати зморшки. Цей білок також здатен уповільнити старіння шкіри та зменшити сухість.

Кістковий бульйон

Бульйон вариться на кістках понад 6 годин. Під час довгого варіння, колаген з кісток розпадається на желатин та переходить у воду. Окрім того, такий бульйон містить пробіотики, які корисно впливають на кишківник.



Кістковий бульйон містить багато колагену / Фото Unsplash

Курятина

Куряче м’ясо є найпопулярнішим джерелом білка. Курятина сприяє росту м’язів та має низьку калорійність, тому саме її найчастіше вживають ті, хто слідкує за здоровим харчуванням.

Риба

Багато колагену міститься в рибі, однак на відміну від інших продуктів, риба багата саме морським колагеном. Риб’ячий колаген дуже швидко та ефективно засвоюється організмом.

У випадку, якщо ви не вживаєте м’ясо чи рибу, тоді просто варто додати в раціон продукти, які допомагають краще виробляти організму колаген.

Експерт з харчування Кайл Кроулі радить вживати продукти, які багаті вітаміном С: ягоди, часник, листова зелень, цитрусові, боби, апельсини, помідори, цільні зерна та горіхи. Всі вони допомагають організму краще виробляти колаген.