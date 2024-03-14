Банан насчитывает более 1000 сортов и является одним из фруктов, который больше всего употребляется во всем мире. Выращивают его в 120 странах мира.
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Фрукт придает энергию и поддерживает здоровье сердца, поэтому добавляя его в рацион, мы не только насыщаемся, но и наполняем организм питательными компонентами, такими как калий и витамин B6. Диетолог Авив Джошуа рассказала подробнее, почему бананы такие полезные.
Содержит клетчатку
Клетчатка помогает поддерживать здоровье пищеварения и сердца. Банан среднего размера содержит 3 грамма клетчатки. Людям рекомендуется употреблять в день от 22 граммов клетчатки, впрочем не забывайте, что кроме банана вы питаетесь в течение дня другими продуктами, которые содержат это питательное вещество.
Поддерживает здоровье сердца
Бананы содержат важный минерал – калий, который помогает контролировать артериальное давление. Калий уменьшает определенное напряжение в стенках кровеносных сосудов, способствуя снижению артериального давления.
Банан полезно влияет на здоровье сердца / Фото Pexels
Полезно влияет на пищеварение
Растворимая клетчатка и пребиотики, которые есть в бананах поддерживают хорошие бактерии в кишечнике и обеспечивают лучшую работу пищеварительной системы. Фрукты полезны для тех, кто имеет проблемы с пищеварением, поскольку легко усваиваются.
Обеспечивает энергией
Бананы являются хорошим источником углеводов, которое обеспечивает нас энергией, а витамин B6 еще и улучшает умственные способности. Их портативность позволяет брать бананы на работу, в путешествие, как перекус на прогулке или перед тренировкой. В любом из этих случаев, бананы являются хорошим источником энергии.
Улучшает работу мышц
Очень важно употреблять бананы тем, кто занимается спортом, поскольку калий, который содержится в них, обеспечивает нормальную работу мышц. Недостаточность калия может вызвать слабость мышц и влиять на ваше ухудшение упражнений.
Источник антиоксидантов
Банан содержит витамин С, который является важным антиоксидантом. Ое поддерживает иммунную систему и защищают клетки от повреждения свободными радикалами.