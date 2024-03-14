Банан насчитывает более 1000 сортов и является одним из фруктов, который больше всего употребляется во всем мире. Выращивают его в 120 странах мира.

Смотрите также Какие продукты содержат много коллагена: улучшат состояние кожи и здоровье кишечника

Фрукт придает энергию и поддерживает здоровье сердца, поэтому добавляя его в рацион, мы не только насыщаемся, но и наполняем организм питательными компонентами, такими как калий и витамин B6. Диетолог Авив Джошуа рассказала подробнее, почему бананы такие полезные.

Содержит клетчатку

Клетчатка помогает поддерживать здоровье пищеварения и сердца. Банан среднего размера содержит 3 грамма клетчатки. Людям рекомендуется употреблять в день от 22 граммов клетчатки, впрочем не забывайте, что кроме банана вы питаетесь в течение дня другими продуктами, которые содержат это питательное вещество.

Поддерживает здоровье сердца

Бананы содержат важный минерал – калий, который помогает контролировать артериальное давление. Калий уменьшает определенное напряжение в стенках кровеносных сосудов, способствуя снижению артериального давления.



Банан полезно влияет на здоровье сердца / Фото Pexels

Полезно влияет на пищеварение

Растворимая клетчатка и пребиотики, которые есть в бананах поддерживают хорошие бактерии в кишечнике и обеспечивают лучшую работу пищеварительной системы. Фрукты полезны для тех, кто имеет проблемы с пищеварением, поскольку легко усваиваются.

Обеспечивает энергией

Бананы являются хорошим источником углеводов, которое обеспечивает нас энергией, а витамин B6 еще и улучшает умственные способности. Их портативность позволяет брать бананы на работу, в путешествие, как перекус на прогулке или перед тренировкой. В любом из этих случаев, бананы являются хорошим источником энергии.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Улучшает работу мышц

Очень важно употреблять бананы тем, кто занимается спортом, поскольку калий, который содержится в них, обеспечивает нормальную работу мышц. Недостаточность калия может вызвать слабость мышц и влиять на ваше ухудшение упражнений.

Источник антиоксидантов

Банан содержит витамин С, который является важным антиоксидантом. Ое поддерживает иммунную систему и защищают клетки от повреждения свободными радикалами.