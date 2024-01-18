Акторка каже, що коли приділяє час собі – добре себе почуває, якщо випадає з ланки, то починає втомлюватися і вигорати. За її словами, тепла ванна, роздуми про день чи розмова з коханою людиною мають вирішальне значення.

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Плануйте свій час

Ви можете запросто насолоджуватися часом: читати книгу, гуляти, слухати подкаст тощо. Важливо лише у плані на день виділити час на ці речі. Нехай це буде всього лише одна година на день. Ви будете здивовані, наскільки сильно це буде на вас впливати.

Рухайтеся

Якщо у вашому житті не буде фізичної активності, то ви будете себе почувати не зовсім комфортно. Знайдіть час хоча б для хотьби недалеко від дому.

Приймайте теплу ванну

Перед сном приймайте теплу ванну чи душ. Це допоможе вам розслабитися та добре виспатися. Ло Босворт перед сном ще любить запалити ароматизовану свічку та взятися за читання книги.

Доглядає за шкірою

А ще – не забувайте провести вечірні ритуали зі шкірою обличчя. Якщо ви постійно забуваєте про креми чи лосьйони – поставте їх у ліжко, щоб точно не забути про них.

Знаходьте час на спілкування з близькими

Акторка зазначає, що кожного дня виділяє час на розмову з батьками. До прикладу, до тата вона телефонує зранку, а до мами – ввечері. Спробуйте й ви цю корисну звичку.