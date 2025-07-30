Добрива забезпечують рослини поживними речовинами, покращують їхній ріст та сприяють кращому розвитку, пише 24 Канал з посиланням на Express. Замість дорогого підживлення, можна скористатися натуральними інгредієнтами.

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Як підживити сад лушпинням цибулі та часнику?

Садівники зазначають, що суміш з лушпиння цибулі та часнику містить велику кількість поживних речовин, тож добре впливає на розвиток рослин. Звичні для нас відходи багаті на калій. Потрібно лушпиння замочити у воді на 2 – 3 дні, а тоді додати до ґрунту.

Таке добриво для рослин захищає їх навіть від ймовірних грибкових хвороб. У складі присутній кальцій, залізо, магній та міль, які допомагають овочам та квітам краще рости. Окрім того, лушпиння можна використовувати як мульчу для захисту ґрунту та додаткового живлення рослин.



Цибулеве лушпиння є хорошим добривом / Фото Pexels

Використання часникового та цибулевого лушпиння є набагато дешевшим за придбання добрива в садовому центрі, а ефективність воно має не гіршу, ніж професійні підживлення.

Втім, для гарного урожаю не можна забувати й про підживлення. І про те, як використовувати попіл на городі, ми вже розповідали раніше – це натуральне добриво вважається одним з найбільш ефективних.

Дачники радять використовувати лише те лушпиння, яке не заражене ніякими хворобами чи шкідниками. Також не варто використовувати лушпиння, яке було оброблене хімікатами.