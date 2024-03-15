5 приголомшливих причин, чому шпинат – суперфуд для вашого здоров'я: додайте його у свій раціон

Шпинат – це популярна листова зелень, яка наповнена вітамінами та антиоксидантами, які допомагають підтримувати нормі здоров’я серця, серця та очей.

Особливість шпинату в тому, що його можна їсти сирим в салаті, тушкувати, варити, додавати в смузі тощо. Навесні всім нам хочеться якомога більше додавати в раціон зелені та овочів, тому розповімо про корисні властивості шпината.

Читайте також Запобігає утворенню каменів у нирках та покращує здоров’я серця: 4 найбільші переваги лимонів

Всіма перевагами листової зелені поділилася дієтологиня та тренер Каріна Толентіно.

Контролює артеріальний тиск

У джерелі містяться нітрати, які є природними хімікатами. Вони здатні відкривати кровоносні судини, а це покращує кровообіг та зменшує навантаження на серце.

Напій зі шпинату навіть здатний знижувати тиск. Дослідження зазначають, що тиск залишався в нормі впродовж 5 годині після вживання напою.

Джерело антиоксидантів

Шпинат наповнений антиоксидантами, які корисно впливають на здоров’я людини. Сполуки, які містяться в них захищають від запальних захворювань і хвороб серця.



Корисні властивості шпинату / Фото Pexels

Містить поживні речовини

Листова зелень є низькокалорійною та багатою на поживні речовини. Одна чашка шпинату забезпечує добову норму вітаміну К та А і половину норми вітаміну С. Два перші вітаміни необхідні для підтримки міцності кісток, а останній допомагає загоювати рани.

Також шпинат багатий фолієвою кислотою вітаміном В, залізом, магнієм, калієм та кальцієм.

Підтримує здоров’я очей

У шпинаті міститься лютеїн, який здатен знизити ризик макулярної дегенерації. Ця хвороба може погіршувати центральний зір, який необхідний для читання та водіння. Антиоксидант лютеїн діє як внутрішні сонцезахисні окуляри для захисту очей.

Покращує когнітивні функції

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Шпинат наскільки корисний, що навіть здатен захищати вікове зниження когнітивних функцій. Дослідження зазначили, що дорослі у віці 58 – 98 років, які вживали шпинат впродовж 5 років, мали такі ж розумові здібності, як ті, хто молодший від них майже на 8 років.

Як готувати шпинат

Додавайте шпинат у свої сніданкову тарілку разом з яйцями, сиром та авокадо. Зблендеруйте разом з овочами та фруктами для смузі. Також пасируйте його на пательні як гарнір чи додавайте в овочеві супи.