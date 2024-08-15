Овочі дуже важливо вживати щодня та додавати їх до сніданку, обіду чи вечері, пишуть Поради 24. Завдяки ним наш організм отримує достатню кількість клітковини. Серед популярного списку таких овочів як огірок чи помідор, не забувайте додавати в тарілку перець.

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Корисні властивості солодкого перцю

Перець наповнений каротиноїдами та антиоксидантами, а також вітаміном С. В одній порції червоного перцю міститься майже 200 міліграмів вітаміну С, тож ви отримаєте автоматично понад 100% добової норми.

Вітамін С допомагає підтримувати імунну систему, захищає від вірусів та бактерій. Окрім того, він є корисним для шкіри, оскільки допомагає утворювати колаген, а захищає очі від вільних радикалів. Варто також знати, що вітамін С потрібен для засвоєння заліза.

А ще порція болгарського перцю на четвертину забезпечує добовою нормою вітаміну А, який підтримує зір. Аналогічно перець забезпечує четвертиною добової потреби вітаміну В6.



Червоний перець має багато корисних властивостей / Фото Pexels

Що приготувати з болгарського перцю

З болгарським перцем можна приготувати багато смачних страв. Перець можна вживати сирим, запікати, смажити чи тушити. На ринку є великий вибір перців, тож пропонуємо кілька рецептів, які легко готуються та вразять своїм смаком.

Перці в сметані

Солодкий болгарський перець помийте та викладіть на пергаментний папір. Запечіть в розігрітій до 220 градусів духовці до готовності. Далі овочі треба перекласти в ємність та очистити від шкірки.

На пательні посмажте цибулю, натерту моркву та помідори. Все добре протушкуйте. Далі додавайте вершки чи сметану і нарізані або цілі перці. Наприкінці треба додати часник та подрібнену свіжу зелень. Найкраще страва смакує з картопляним пюре.

Овочевий суп з болгарським перцем

Помийте та почистіть картоплю, наріжте кубиками. Подрібніть цибулю та наріжте моркву кубиками. Капусту треба нарізати соломкою. Також помийте та подрібніть петрушку.

У каструлю з окропом вкиньте картоплю та додайте сіль. Цибулю з морквою треба обсмажити на сковорідці й тоді додати до картоплі.

Солодкий перець помийте, наріжте кубиками та додайте в суп. Після цього вкиньте капусту, сіль та перець. Варіть впродовж 20 хвилин поки капуста не стане м’якою. Далі вкиньте петрушку і перемішайте.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Болгарський перець з рисом і грибами

Помийте перець та розріжте навпіл. Рис промийте та варіть в окропі 10 хвилин. Після цього помийте гриби й цибулю та наріжте скибочками. Вкиньте на пательню спочатку цибулю, а далі гриби, посоліть та поперчіть.

У каструлі змішайте рис з цибулею та грибами. Паралельно натріть сир на грубій терці. Викладіть перець у форму для випікання, збризніть олією та додайте начинку, зверху все натріть сиром.

У розігріту духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись перці на 30 хвилин.