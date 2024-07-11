Залежно від сорту, абрикоси можуть мати солодкі чи терпкі нотки, пишуть Поради 24. Ціна також може варіюватися, залежно від розмірів, країни та смаку. У липні абрикоси можна придбати від 60 – 75 гривень до 95 гривень за 1 кілограм.

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Влітку їх можна вживати як перекус або додавати в страви чи навіть консервувати на зиму, втім спочатку давайте розберемося з їхньою користю.

Користь абрикосів

В абрикосах містяться вітаміни, флавоноїди та калій, які мають добрий вплив на здоров’я. Якщо флавоноїди зменшують ознаки запалення в організмі, то калій підтримує здоровий артеріальний тиск і серцево-судинну систему.

У свіжих абрикосах містяться вітаміни А, С, Е, цинк, мідь, залізо, фосфор, марганець та магній. Абрикоси позитивно впливають на шкіру, зір та навіть покращують травлення.



Абрикоси не лише смачні, але й корисні / Фото Pexels

Шкіра

В абрикосах міститься вітамін Е та С, антиоксиданти добре впливають на стан шкіри. Вони допомагають захистити шкіру від ультрафіолету, тож знизить ризики зморшків та покращить еластичність. Антиоксидант бета-каротин збереже клітини шкіри від сонячного ураження, а вміст води забезпечить зволоження.

Здоровий зір

Вітамін А та бета-каротин добре підтримують здоров’я очей. У фрукті міститься лютеїн, який захищає сітківку ока та кришталик. Постійно вживаючи абрикоси, ви зможете знизити ризик дегенерації жовтої плями й катаракти.

Покращення травлення

Розчинна клітковина допоможе шлунково-кишковому тракту утримувати достатню кількість води та сприятиме розвитку корисних бактерій. Нерозчинна клітковина також корисна, оскільки допомагає підтримувати здоровий рівень кишкових бактерій.

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Що можна приготувати з абрикосів

Найчастіше абрикоси використовують для приготування варення, але ви це й самі знаєте, тож окрім загальновідомого консервування, радимо додати абрикоси до солодких чи солоних страв. Печіть з абрикосами шарлотку, галету, булочки, пиріг чи кекси.

Якщо ж хочете додати фрукти до солоних страв, то можете віднайти рецепти, де абрикоси додають до курки, роблять з ними овочеве рагу, міксують із зеленню та овочами в салаті чи довершують абрикосом кус-кус.