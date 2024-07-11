В зависимости от сорта, абрикосы могут иметь сладкие или терпкие нотки, пишут Советы 24. Цена также может варьироваться, в зависимости от размеров, страны и вкуса. В июле абрикосы можно приобрести от 60 – 75 гривен до 95 гривен за 1 килограмм.
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Летом их можно употреблять как перекус или добавлять в блюда или даже консервировать на зиму, впрочем сначала давайте разберемся с их пользой.
Польза абрикосов
В абрикосах содержатся витамины, флавоноиды и калий, которые имеют хорошее влияние на здоровье. Если флавоноиды уменьшают признаки воспаления в организме, то калий поддерживает здоровое артериальное давление и сердечно-сосудистую систему.
В свежих абрикосах содержатся витамины А, С, Е, цинк, медь, железо, фосфор, марганец и магний. Абрикосы положительно влияют на кожу, зрение и даже улучшают пищеварение.
Абрикосы не только вкусные, но и полезные / Фото Pexels
Кожа
В абрикосах содержится витамин Е и С, антиоксиданты хорошо влияют на состояние кожи. Они помогают защитить кожу от ультрафиолета, поэтому снизит риски морщин и улучшит эластичность. Антиоксидант бета-каротин сохранит клетки кожи от солнечного поражения, а содержание воды обеспечит увлажнение.
Здоровое зрение
Витамин А и бета-каротин хорошо поддерживают здоровье глаз. Во фрукте содержится лютеин, который защищает сетчатку глаза и хрусталик. Постоянно употребляя абрикосы, вы сможете снизить риск дегенерации желтого пятна и катаракты.
Улучшение пищеварения
Растворимая клетчатка поможет желудочно-кишечному тракту удерживать достаточное количество воды и будет способствовать развитию полезных бактерий. Нерастворимая клетчатка также полезна, поскольку помогает поддерживать здоровый уровень кишечных бактерий.
Что можно приготовить из абрикосов
Чаще всего абрикосы используют для приготовления варенья, но вы это и сами знаете, поэтому кроме общеизвестного консервирования, советуем добавить абрикосы в сладкие или соленые блюда. Пеките с абрикосами шарлотку, галету, булочки, пирог или кексы.
Если же хотите добавить фрукты к соленым блюдам, то можете найти рецепты, где абрикосы добавляют к курице, делают с ними овощное рагу, миксуют с зеленью и овощами в салате или довершают абрикосом кус-кус.