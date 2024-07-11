В зависимости от сорта, абрикосы могут иметь сладкие или терпкие нотки, пишут Советы 24. Цена также может варьироваться, в зависимости от размеров, страны и вкуса. В июле абрикосы можно приобрести от 60 – 75 гривен до 95 гривен за 1 килограмм.

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Летом их можно употреблять как перекус или добавлять в блюда или даже консервировать на зиму, впрочем сначала давайте разберемся с их пользой.

Польза абрикосов

В абрикосах содержатся витамины, флавоноиды и калий, которые имеют хорошее влияние на здоровье. Если флавоноиды уменьшают признаки воспаления в организме, то калий поддерживает здоровое артериальное давление и сердечно-сосудистую систему.

В свежих абрикосах содержатся витамины А, С, Е, цинк, медь, железо, фосфор, марганец и магний. Абрикосы положительно влияют на кожу, зрение и даже улучшают пищеварение.



Абрикосы не только вкусные, но и полезные / Фото Pexels

Кожа

В абрикосах содержится витамин Е и С, антиоксиданты хорошо влияют на состояние кожи. Они помогают защитить кожу от ультрафиолета, поэтому снизит риски морщин и улучшит эластичность. Антиоксидант бета-каротин сохранит клетки кожи от солнечного поражения, а содержание воды обеспечит увлажнение.

Здоровое зрение

Витамин А и бета-каротин хорошо поддерживают здоровье глаз. Во фрукте содержится лютеин, который защищает сетчатку глаза и хрусталик. Постоянно употребляя абрикосы, вы сможете снизить риск дегенерации желтого пятна и катаракты.

Улучшение пищеварения

Растворимая клетчатка поможет желудочно-кишечному тракту удерживать достаточное количество воды и будет способствовать развитию полезных бактерий. Нерастворимая клетчатка также полезна, поскольку помогает поддерживать здоровый уровень кишечных бактерий.

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Что можно приготовить из абрикосов

Чаще всего абрикосы используют для приготовления варенья, но вы это и сами знаете, поэтому кроме общеизвестного консервирования, советуем добавить абрикосы в сладкие или соленые блюда. Пеките с абрикосами шарлотку, галету, булочки, пирог или кексы.

Если же хотите добавить фрукты к соленым блюдам, то можете найти рецепты, где абрикосы добавляют к курице, делают с ними овощное рагу, миксуют с зеленью и овощами в салате или довершают абрикосом кус-кус.