Перше, на що треба звернути увагу – це аромат, яким тішитиме лаванда впродовж всього цвітіння. Та виявляється, що лаванда виконує ще кілька функцій, окрім запаху й ефектного кольору, про які ви могли навіть не здогадуватися.

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Дарує свіжий запах

Кущі лаванди мають дуже приємний запах. Не дарма аромат лаванди нюхають перед сном, щоб добре спати, розслабитися та заспокоїтися.

Приваблює запилювачів

Запах лаванди вабить до себе бджіл та метеликів, тож це позитивно впливає на ваш сад та город. Чим більша кількість запилювачів буде на ділянці, тим швидше проростатимуть інші рослини.



Лаванда є пахучою та корисною / Фото Pexels

Відлякує шкідників

Лаванда відлякує жуків, які можуть завдати шкоди городині чи іншим рослинам. Також ці квіти дуже не люблять коти, тож оминатимуть ділянки, де висаджені кущі лаванди.

Використовується в їжу чи напої

Аромат лаванди все частіше стає популярним в їжі чи напоях. Знайдіть рецепти, як приготувати лавандовий лимонад, лавандове латте чи печиво. Ця рослина має гарну нотку трав’яного запаху.

Корисна для здоров'я

Аромат лаванди зменшує тривожність та позбавляє від нав’язливих думок. Окрім того, лаванда здатна полегшити стрес та позбавити від головного болю.