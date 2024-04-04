Обійми мають великий вплив на стан людини: що про це кажуть психологи

Зараз увесь світ живе в епоху віртуального спілкування, а реальні стосунки чи дружба перейшли в цифровий зв’язок. Чати та постійний зв’язок з рідними – це добре, але це часом може призвести до почуття самотності й тривоги. Виправити це зможуть фізичні обійми.

Тактильні відчуття для кожної людини є дуже важливими. Дотик має сильний вплив на психологічне й фізичне здоров’я. Психологи розповіли про кілька переваг від обіймів, які ви повинні знати.

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Знижують рівень стресу

Від обіймів в організмі виділяється гормон окситоцин, який відповідає за відчуття спокою та щастя. Це допомагає знизити гормон стресу кортизол.

Покращення імунітету

Виявляється, що люди, які регулярно обіймаються, рідше хворіють. Все це через те, що тактильний контакт стимулює роботу імунної системи.



Обійми мають чималу користь / Фото Pexels

Зникнення тривоги та самотності

Коли ми обіймаємося з людиною, то відчуваємо себе в безпеці. Це допомагає побороти самотність та тривогу.

Підвищення самооцінки

Обійми дозволяють нам відчувати себе коханим та цінними. Це може допомогти підвищити самооцінку та покращити ставлення до себе.

Найкращим джерелом тактильного контакту є наші близькі люди: кохана людина, друзі чи сім’я. Втім отримати всі вище перераховані переваги можна й від домашніх тварин. Час з котом чи собакою знижує рівень стресу та дає відчуття емоційної близькості.

Щоб відчути ефект обіймів також можна загорнутися в теплий плед чи обійняти подушку з думками про близьку людину, та це не замінить справжні обійми з людиною, тому за можливості старайтеся якомога частіше зустрічатися з близькими, щоб пообійматися та обмінятися хорошою енергетикою.