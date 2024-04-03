Сонливе відчуття загалом знижує енергію та й загалом втрачається концентрація, а це може перешкоджати вашій продуктивності.

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Експерти розповіли про кілька лайфхаків, які допомагають уникнути цього стану. Спробуйте їх перевірити на собі, щоб зрозуміти, що вони дійсно працюють.

Вживайте збалансований сніданок

Якщо ви систематично не снідаєте, то втрачаєте поживні речовини, які мають важливий вплив на те, наскільки ви будете зосередженими, продуктивними та ефективно вирішувати поставлені перед вами завдання.

Коли ви пропускаєте сніданок, то в обід переїдаєте, від цього й з’являється млявість. До ранкового прийому їжі додавайте шпинат та ягоди, які багаті поживними речовинами. Та й загалом яйця, авокадо чи сир теж корисні, тож допоможуть вам бути активними впродовж дня.

Пийте воду

Коли ви п’єте недостатньо води, то ваш метаболізм сповільнюється, через це може відчуватися занепад сил. Вживання води в другій половині дня допоможе доставити кисень до ваших клітин. Нестача води перешкоджає розумовій діяльності, настрою та й фізичній працездатності, тому ви повинні обов’язково випивати норму води на день.



Не забувайте пити воду щодня / Фото Pexels

Робіть перерву в роботі

Втома в другій половині дня є звичайним явищем. Та ви повинні розуміти, що ваш розум та тіло мають трохи відпочити, тому влаштуйте для себе на кілька хвилин релаксацію. Таким чином ви підвищите свою продуктивність і відчуєте, як після відпочинку станете зосередженішими. Також перерва знижує рівень стресу.

Проводьте час на сонці

Сонце допомагає біологічному годиннику перебудуватися та дає енергію для боротьби з післяобіднім спадом. Також сонячне світло сприяє виробленню вітаміну D, який підтримує здоров’я кісток та міцну імунну систему.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Дотримуйтеся режиму сну

Недостатня кількість сну не лише порушує циркадний ритм тіла, але й накопичує дефіцит сну. Рекомендується спати 6 – 7 годин кожного дня, щоб запобігти сонливості в другій половині дня.

Якщо будете дотримуватися всіх цих простих порад, то вже невдовзі відчуєте енергію, прилив сил та й післяобідня втома має всі шанси зникнути.