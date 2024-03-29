Виявляється, що тепла вода здатна зняти стрес, заскокоїти біль у м’язах після тренування та підготувати вас до спокійного сну. Не дарма люди купаються в гарячих природних джерелах для покращення свого стану здоров’я.

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Тепла вода також діє як заспокійливе. Термальні джерела спрямовані на лікування захворювань та й загалом, аби покращувати життєвий тонус. А от вдома прийняти ванну – досить доступне задоволення. Кілька експертів розповіли, чому варто приймати гарячу ванну та на що вона впливає.

Зміцнення психічного здоров’я

Згідно з дослідженням, гаряча ванна позитивно впливає на розслаблення, а ще вода зменшує напругу чи пригніченість. Доктор медичних наук Майкл Джейкобс каже, що ванна краще впливає на зменшення тривоги, ніж душ. Нещодавнє дослідження також довело, що прийом ванної двічі на тиждень вже за кілька тижнів показали гарні результати щодо зниження депресії.

Зняття стресу

Якщо ви відчуваєте стрес після важкого робочого дня, то ванна дозволить вам розлабитися та набратися сил. Також тепла вода забирає втому, тому хоча б 30 хвилин релаксу у ванній дадуть позитивні результати.



Тепла ванна має чималу користь для здоров'я / Фото Pexels

Підтримка серцево-судинної системи

Японське дослідження зазначає, що гаряча ванна може покращити серцево-судинну систему. У ньому йдеться, що регулярне прийняття гарячої ванни може мати позитивний вплив на здоров’я судин людини, тобто кровоносних судин, вен і артерій, відповідальних за кровотік.

Покращення кровообігу має свої переваги. До прикладу, коли біль виникає внаслідок травми м’язів, то кровообіг прискорює процес самовідновлення організму.

Готує тіло до сну

Тепла ванна сприяє хорошому нічному сну. Увечері перед сном ванна може допомогти швидше заснути та добре спати всю ніч, а це дуже важливо для відновлення організму наступного дня.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Покращує стан шкіри

Окрім видалення бруду з поверхні шкіри, купання у воді відкриває пори та дозволяє змити всі накопичення, які там забилися. Також вода пом’якшує шкіру.

Щоб скористатися цими перевагами, просто візьміть собі за звичку хоча б один раз чи двічі на тиждень приймати гарячу ванну. Та зверніть увагу на те, що ванна не має бути дуже гарячою, бо така вода лише висушує шкіру. Використовуйте натомість теплу воду, в якій вашому тілу буде комфортно.