Оказывается, что теплая вода способна снять стресс, унять боль в мышцах после тренировки и подготовить вас к спокойному сну. Не зря люди купаются в горячих природных источниках для улучшения своего состояния здоровья.
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Теплая вода также действует как успокаивающее. Термальные источники направлены на лечение заболеваний и вообще, чтобы улучшать жизненный тонус. А вот дома принять ванну – достаточно доступное удовольствие. Несколько экспертов рассказали, почему стоит принимать горячую ванну и на что она влияет.
Укрепление психического здоровья
Согласно исследованию, горячая ванна положительно влияет на расслабление, а еще вода уменьшает напряжение или подавленность. Доктор медицинских наук Майкл Джейкобс говорит, что ванна лучше влияет на уменьшение тревоги, чем душ. Недавнее исследование также доказало, что прием ванной дважды в неделю уже через несколько недель показали хорошие результаты по снижению депрессии.
Снятие стресса
Если вы испытываете стресс после тяжелого рабочего дня, то ванна позволит вам расслабиться и набраться сил. Также теплая вода забирает утомление, поэтому хотя бы 30 минут релакса в ванной дадут позитивные результаты.
Теплая ванна имеет немалую пользу для здоровья / Фото Pexels
Поддержка сердечно-сосудистой системы
Японское исследование отмечает, что горячая ванна может улучшить сердечно-сосудистую систему. В нем говорится, что регулярное принятие горячей ванны может оказать положительное влияние на здоровье сосудов человека, то есть кровеносных сосудов, вен и артерий, ответственных за кровоток.
Улучшение кровообращения имеет свои преимущества. К примеру, когда боль возникает вследствие травмы мышц, то кровообращение ускоряет процесс самовосстановления организма.
Готовит тело ко сну
Теплая ванна способствует хорошему ночному сну. Вечером перед сном ванна может помочь быстрее заснуть и хорошо спать всю ночь, а это очень важно для восстановления организма на следующий день.
Улучшает состояние кожи
Кроме удаления грязи с поверхности кожи, купание в воде открывает поры и позволяет смыть все накопления, которые там забились. Также вода смягчает кожу.
Чтобы воспользоваться этими преимуществами, просто возьмите себе за привычку хотя бы один раз или дважды в неделю принимать горячую ванну. И обратите внимание на то, что ванна не должна быть очень горячей, потому что такая вода только высушивает кожу. Используйте вместо этого теплую воду, в которой вашему телу будет комфортно.