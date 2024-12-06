Крейда творить дива: як нею можна вивести поганий запах з холодильника

Час від часу холодильник накопичує в собі різні запахи, які потім не зовсім приємно пахнуть. Щоб цього уникнути, можна скористатися одним дієвим лайфхаком, про який не здогадувався ніхто.

Цей простий та дешевий спосіб ідеально справляється із тим, аби вивести сморід, пише 24 Канал з посиланням на Sante+.

Дивіться також Не викидайте чайні пакетики: 5 вражаючих способів їхнього використання

Чим вивести поганий запах з холодильника

Звичайна крейда здатна ідеально впоратися з поганим запахом в холодильнику, оскільки є чудовим поглиначем запахів та вологи. Пориста структура крейди вбирає зайву вологу й усуває поганий запах, тому після крейди холодильник знову почне гарно пахнути.

Щоб вивести поганий запах з холодильника придбайте в канцелярському магазині шкільну крейду. Кілька маленьких шматочків треба поставити в контейнери чи тканинні мішечки. Поставте все на полицях холодильника.



Крейда виводить поганий запах з холодильника / Фото Pexels

Тоді час від часу доведеться перевіряти крейду. Якщо вона стане вологою, то це означатиме, що її треба замінити на нову. Крейда добре забирає вологу, а разом з тим поглинає поганий запах.

Така проста річ доступна кожному, тож впоратися з поганим запахом можна легко й без жодних складних зусиль.

Окрім того, поганий запах в холодильнику можна вивести завдяки іншим поглиначам запахів. Це може бути кавова гуща, пачка з содою, вугілля чи половинка лимона. Всі вони є чудовими дезодораторами з приємним запахом.