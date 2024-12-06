Мел творит чудеса: как им можно вывести плохой запах из холодильника

Время от времени холодильник накапливает в себе различные запахи, которые потом не совсем приятно пахнут. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться одним действенным лайфхаком, о котором не догадывался никто.

Этот простой и дешевый способ идеально справляется с тем, чтобы вывести вонь, пишет 24 Канал со ссылкой на Sante+.

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Чем вывести плохой запах из холодильника

Обычный мел способен идеально справиться с плохим запахом в холодильнике, поскольку является прекрасным поглотителем запахов и влаги. Пористая структура мела впитывает лишнюю влагу и устраняет плохой запах, поэтому после мела холодильник снова начнет хорошо пахнуть.

Чтобы вывести плохой запах из холодильника приобретите в канцелярском магазине школьный мел. Несколько маленьких кусочков надо поставить в контейнеры или тканевые мешочки. Поставьте все на полках холодильника.



Мел выводит плохой запах из холодильника / Фото Pexels

Тогда время от времени придется проверять мел. Если он станет влажным, то это будет означать, что его надо заменить на новый. Мел хорошо забирает влагу, а вместе с тем поглощает плохой запах.

Такая простая вещь доступна каждому, поэтому справиться с плохим запахом можно легко и без всяких сложных усилий.

Кроме того, плохой запах в холодильнике можно вывести благодаря другим поглотителям запахов. Это может быть кофейная гуща, пачка с содой, уголь или половинка лимона. Все они являются прекрасными дезодораторами с приятным запахом.