Морква належить до коренеплодів, а її форма визначається формуванням кореневої системи. Якщо коренеплоди нормально не розвиваються, то морква деформується.

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Чому морква росте кривою

Городники кажуть, що найпоширенішою причиною проблеми є поганий стан ґрунту. Також проблема може бути в самому корінні, яке не може рости належним чином, тож це спричиняє скручування коренів чи в тому, що морква не може отримати доступ до необхідних їй поживних речовин.

Деформована морква може бути через загущені посіви. Овочам потрібне місце для росту, а коли морква дуже засіяна та не проріджена то починає боротися за поживні речовини з іншими рослинами та росте кривою.



Морква росте кривою через кілька причин / Фото Pexels

Завдати чимало проблем можуть бур’яни. Вони не лише затримують ріст, але й деформують саму моркву. Городникам рекомендовано вчасно видаляти їх з грядки, оскільки вони забирають в овочів місце, воду та поживні речовини.

А ще морква є дуже чутливою до будь-яких пересадок. Після сівби насіння моркви швидко проростає та розвиває довгі коренеплоди. Не варто їх пересаджувати, бо тоді коріння роздвояться, тож морква почне погано розвиватися.

Експерти додають, що морква не любить шкідників та хвороби, які можуть вплинути на її ріст, бо ж саме вони викликають деформації.

До останньої причини деформації належить вологість ґрунту. Морква може розколюватися чи тріскати під час росту. Це відбувається через коливання рівня вологи в ґрунті. Коли ґрунт занадто сухий чи вологий – морква розклюється.

Як уникнути деформовання моркви

Забезпечте моркві ідеальні умови для росту. Посійте її прямо в ґрунт та не пересаджуйте на іншу грядку. Щоб овочі виросли рівними, їм важливо рости в ідеальному ґрунті, тож для того, щоб запобігти деформації – покращуйте його за допомогою органічного добрива та розпушуванням з додаванням піску.