Морковь относится к корнеплодам, а ее форма определяется формированием корневой системы. Если корнеплоды нормально не развиваются, то морковь деформируется.

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Почему морковь растет кривой

Огородники говорят, что самой распространенной причиной проблемы является плохое состояние почвы. Также проблема может быть в самих корнях, которые не могут расти должным образом, поэтому это вызывает скручивание корней или в том, что морковь не может получить доступ к необходимым ей питательным веществам.

Деформированная морковь может быть из-за загущенных посевов. Овощам нужно место для роста, а когда морковь очень засеяна и не прорежена то начинает бороться за питательные вещества с другими растениями и растет кривой.



Морковь растет кривой по нескольким причинам / Фото Pexels

Нанести немало проблем могут сорняки. Они не только задерживают рост, но и деформируют саму морковь. Огородникам рекомендуется вовремя удалять их с грядки, поскольку они забирают у овощей место, воду и питательные вещества.

А еще морковь очень чувствительна к любым пересадкам. После посева семена моркови быстро прорастают и развивают длинные корнеплоды. Не стоит их пересаживать, потому что тогда корни раздвоятся, поэтому морковь начнет плохо развиваться.

Эксперты добавляют, что морковь не любит вредителей и болезни, которые могут повлиять на ее рост, так как именно они вызывают деформации.

К последней причине деформации принадлежит влажность почвы. Морковь может раскалываться или трескаться во время роста. Это происходит из-за колебаний уровня влаги в почве. Когда почва слишком сухая или влажная – морковь расклеится.

Как избежать деформирования моркови

Обеспечьте моркови идеальные условия для роста. Посейте ее прямо в грунт и не пересаживайте на другую грядку. Чтобы овощи выросли ровными, им важно расти в идеальной почве, поэтому для того, чтобы предотвратить деформацию – улучшайте ее с помощью органического удобрения и рыхлением с добавлением песка.