Весна та початок тепла наче сигналізують, що сам вибратися у поїздку в гори, аби насолодитися свіжим повітрям, красою недоторканної природи та колоритними селищами, повідомляє 24 Канал. Головне – правильно підібрати маршрут.
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Ворохта
Якщо обрати якийсь населений пункт в якості бази відпочинку, можна відвідати чимало цікавинок навколо та не боятися холодної погоди вночі. А це високогірне селище міського типу ще й відому одним з найбільших у Європі віадуків!
Якщо ж ви хочете пошукати трохи пізніше у Карпатах крокуси, тоді селище стане також чудовим початком маршруту на гору Кукул та хребет Костричі.
Синевир
Якщо не знаєте, куди відправитися в Карпатах, точно потрібно помилуватися неймовірним озером Синевир. Розташоване воно на висоті 1000 метрів над рівнем моря. Приваблює туристів місцина кришталевою прозорістю та чистотою води.
А легенда стверджує, що озеро утворилося, коли багатій наказав вбити коханого своєї доньки, що був звичайним пастухом. Саме тому на березі озера можна побачити велику дерев'яну скульптуру, що є символом кохання.
Палац Шенборнів
Берегвар – це резиденція Шенборнів. Цей родинний замок виростив не одне покоління знатного роду, і якщо ви ще не визначилися з маршрутом на свою поїздку, зверніть увагу на село Карпати, що біля Мукачева. Саме тут збудований замок, що зберігся практично у первозданному вигляді.
До речі, раніше ми вже розповідали про цікаві та маловідомі локації біля Тернополя, які точно варто відвідати цього року.
Навіщо їхати в Карпати у березні?
Березень – це особливий місяць, коли зимова казка поступово замінюється пробудженням природи. Та це не значить, що він не підходить для поїздки в гори. Навпаки, у березневих подорожей є ціла низка переваг.
- Менше туристів. У березні Карпати не такі багатолюдні, як влітку чи в розпал зимового сезону. Це можливість насолодитися спокоєм гір, прогулянками лісами та чистим повітрям без натовпу туристів.
- Останні дні лижного сезону. Якщо ви полюбляєте лижі чи сноуборд, тоді березень – це останній шанс насолодитися цими зимовими розвагами.
- Неймовірні весняні пейзажі. На вершинах гір ще лежить сніг, а в долинах починають з'являтися перші квіти, струмки наповнюються талою водою.
- Доступніші ціни на відпочинок. Після зимових свят ціни і на житло, і на екскурсії та розваги значно знижуються, а значить, це чудова можливість відпочити в Карпатах з меншими витратами.