Покладіть тут лавровий лист: він притягне гроші в оселю

Лавровий лист – це не просто спеція, яку можна використати, аби надати страві особливого смаку. Також він може бути дуже корисним і для того, аби наповнити свій дім потрібною енергетикою.

Пращури були переконані, що лавровий лист може захистити дім від негативу – і все через його неймовірний запах, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Окрім того, аромат лавра начебто може притягувати в дім удачу та багатство.

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Де класти лавровий лист у домі?

Якщо ви хочете за допомогою лаврового листа притягнути у дім гроші, потрібно скористатися порадою пращурів – покладіть у красивий посуд кілька монет та лавровий лист. Скільки ви поклали монет, стільки й листків потрібно викласти.

Після цього посудину струсіть та закрийте. Поставте у затишне місце та додавайте по листочку та по монетці кожного тижня. Езотерики переконані, що цей простий ритуал допоможе примножити статки та притягнути фінансовий успіх у дім.

До речі, якщо ви маєте перетертий лавровий лист, його варто засипати у гаманець. Аромат спеції начебто захистить вас від марних, непотрібних витрат та почне притягувати гроші.



Лавровий лист можна класти в гаманець / Фото Pexels

На кухні ж лавровий лист, за прикметами, також притягує до дому енергетику багатства. Пращури були переконані, що якщо розкласти лавровий лист біля сипучих продуктів, тоді у домі ніколи не буде бідності та голоду. Окрім того, енергетика успіху від лаврового листа, викладеного на кухні, незабаром може притягнути до оселі великі гроші.

Класти лавровий лист можна й на батарею – так він не тільки захистить ваш дім від небажаних гостей та лихого ока, але й стане чудовим ароматизатором та наповнить квартиру приємним ненав'язливим запахом.