Київська область має чимало цікавих місць, які хоч на трохи допоможуть вам відпочити від гамірної столиці та перенестися до затишного куточка, пишуть Поради 24.

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Коростишівський кар’єр

Всього година їзди від Києва і ви будете вражені від неймовірної краси Коростишівського кар’єру, що в Житомирській області. Чиста водойма обрамлена скелями та хвойним лісом, а в сонячну погоду кольори просто вражають! Глибина штучної водойми досягає 20 метрів. На території можна покупатися, влаштувати пікнік чи заночувати в наметі.

Тут можна вдосталь накупатися, влаштувати відмінний пікнік і заночувати в наметі, а вже на наступний день відправитися до Києва. Втім, не виключаємо, що це місце тебе зачарує і ти захочеш провести тут всі вихідні.

Сімейний екопарк "Ясногородка"

У селі Ясногородка дорослі та діти можуть побачити страусину ферму та зоопарк, де живуть олені, шотландські корови, буйволи, кролики, свині, кози, барани, кури, індокачки, бойові півні та павичі. На території парку є виноробня, де можна провести дегустацію вин, а влітку розпочинає роботу басейний комплекс.

Межигір’я

Тут ви зможете зануритися в надзвичайну атмосферу та віднайти для себе безліч можливостей для відпочинку. Гостей потішить величезна набережна, зоопарк, паркові простори та вражаюча архітектура.

Музей народної архітектури та побуту України

На місці села Пирогів просто неба розміщено музей народної архітектури та побуту, в якому представлено автентичні будівлі з різних історичних регіонів України. На території представлено церкви, вітряки та етнографічні експонати: традиційне вбрання, вишиті сорочки та рушники, картини, музичні інструменти. Музей ідеально підходить для відвідування дорослих та дітей.

Дендрологічний парк "Софіївка"

Польський граф Станіслав Потоцький замовив цей витвір ландшафтного мистецтва для своєї дружини – Софії Вітте, яка була родом з Греції. Місцевість мала нагадувати жінці про її Батьківщину. Таким чином в Умані з’явився красивий парк "Софіївка".

Дерева та водойми поєднуються зі скульптурним та архітектурним мистецтвом, тож вам точно буде на що подивитись. Відвідувачі можуть покататися на поромі, прогулятися на конях чи здійснити екстримальний спуск з пагорба в надувній кулі зорбі.