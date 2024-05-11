Львів – це місто, яке практично дихає історією, і тут ви точно знайдете чимало історичних пам'яток, які можуть вас зацікавити. На огляд головних місць у Львові можна витратити дні, тож без хорошого путівника тут не обійтися, і перелік важливих місць зібрали Поради 24.

Цікаво Де погуляти у Львівській області: перелік найцікавіших місць

Львівська опера

Театр опери та балету у Львові – це та пам'ятка, яку вам точно потрібно відвідати, поки ви перебуваєте у місці. Опера вважається найкрасивішою серед театрів не тільки України, але і Європи. Будівля точно вразить вас своєю величчю та ефектністю.

Ви можете або відвідати екскурсію оперним театром, або ж сходити на виставу.



Театр опери та балету у Львові / Фото opera.lviv

Італійський дворик

Якщо ви шукаєте тихе та затишне місце у Львові – то вам потрібно завітати до Італійського дворика, що заховався серед палацу Корнякта. Він оформлений у стилі епохи Відродження та вважається одним із найбільш романтичних місць міста.

Палац Потоцьких

Якщо ви хочете насолодитися не тільки неймовірною архітектурою та цікавими інтер'єрами, а ще й витворами мистецтва, тоді не оминіть своєю увагою палац Потоцьких. Передній фасад замку прикрашають ковані ворота, а ззаду ви зможете насолодитися мальовничою терасою.



У палаці Потоцьких можна побачити експозиції картин / Фото Lviv Travel

Ратуша

Під час першого візиту до Львова, безперечно, варто оглянути місто і з висоти міської Ратуші. Її висота – 65 метрів, і тут досі працює міська рада та проходять засідання. Для підйому на оглядовий майданчик потрібно здолати 350 дерев'яних сходинок, але вид точно того вартий.



З Ратуші відкривається чудовий краєвид / Фото Lviv Travel

Будинок Вчених

Для того, щоб знайти його, вам потрібно обійти головний корпус ЛНУ з правого боку. Це – елегантна необарокова споруда, яка була зведена 1898 року як Шляхетське казино. Якщо ви хочете відчути атмосферу світських прийомів, балів і розкоші, тоді вам неодмінно потрібно туди завітати.