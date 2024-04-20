Куди поїхати в Карпати навесні: ТОП-5 місць

Похід в гори – це чудовий спосіб відпочити від шуму міста, подихати свіжим повітрям та насолодитися красою природи. І якщо ви не знаєте, з чого почати, цей список точно вам допоможе.

В Карпати можна повертатися знову і знову, адже там є чимало місць, які просто потрібно відвідати протягом життя. А Поради 24 підібрали кілька місць, з яких ви можете почати своє знайомство іх горами.

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Яремче

Звісно, місто Яремче – це так звана перлина Карпат, тож своє знайомство з ними можна почати саме звідси. Тут ви можете насолодитися і приємною інфраструктурою, і природою. Окрім того, у Яремче можна без проблем знайти затишне і комфортне житло.

Після виснажливого походу в гори ви можете відпочити у чані та попити запашного карпатського чаю. Окрім того, у Яремче також є водоспад Пробій, який ви можете спостерігати із спеціально побудованих мостів. Тут точно варто відвідати гору Маковиця та скелі Довбуша.

Гора Петрос

Гора Петрос – двохтисячний, і її висота досягає 2020 метрів. Особливість вершини – це неймовірний краєвид, що відкриває подорожнім пейзажі, які не поступаються тим, що можна побачити із найвищої точки України – Говерли.

Цінність Петросу також у тому, що він не такий популярний, як та ж Говерла, тож коли ви будете підійматися на вершину, ви не зустрінете такої великої кількості туристів. Та до підйому на Петрос потрібно підготуватися – для новачків ця гора може виявитися непростою.

Ідеальний час для підйому на Петрос – це червень, коли розквітають рододендрони, і гора вкривається пурпурово-рожевим килимом, та навіть навесні підйом вас точно не розчарує.

Озеро Несамовите

Несамовите – це високогірна водойма, яка є другою за висотою у Карпатах після Бребенескулу. Вона льодовикового походження, тому навіть у найбільшу спеку вода буде надзвичайно холодною. З Несамовитим також пов'язано кілька легенд, тож цю водойму Карпат можна навіть вважати містичною.

Славське

Це місто вважається чудовим карпатським курортом. Його привабливість полягає в тому, що воно розташоване у Львівській області, і туди можна досить легко дібратися як залізницею, так і власним транспортом.

Не доведеться хвилюватися і про місце зупинки – у місті є безліч готелів та садиб, а також – гір, на які ви зможете піднятися.

Драгобрат

Це – найвищий гірськолижний курорт Українських Карпат, та ви точно знайдете, на що подивитися навіть навесні та влітку. Полонина розташована на висотах 1300 – 1700 метрів, на відстані 7 кілометрів від селища Ясиня. З Драгобрату відкриваються чудові види на найвищий масив Карпат в Україні – Чорногору, а також звідти проглядаються вершини гір Говерла та Петрос.