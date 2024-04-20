Куда поехать в Карпаты весной: ТОП-5 мест

Поход в горы - это отличный способ отдохнуть от шума города, подышать свежим воздухом и насладиться красотой природы. И если вы не знаете, с чего начать, этот список точно вам поможет.

В Карпаты можно возвращаться снова и снова, ведь там есть немало мест, которые просто нужно посетить в течение жизни. А Porady 24 подобрали несколько мест, с которых вы можете начать свое знакомство с горами.

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Яремче

Конечно, город Яремче – это так называемая жемчужина Карпат, поэтому свое знакомство с ними можно начать именно отсюда. Здесь вы можете насладиться и приятной инфраструктурой, и природой. Кроме того, в Яремче можно без проблем найти уютное и комфортное жилье.

После изнурительного похода в горы вы можете отдохнуть в чане и попить ароматного карпатского чая. Кроме того, в Яремче также есть водопад Пробой, который вы можете наблюдать со специально построенных мостов. Здесь точно стоит посетить гору Маковица и скалы Довбуша.

Гора Петрос

Гора Петрос – двухтысячный, и ее высота достигает 2020 метров. Особенность вершины – это невероятный вид, открывающий путешественникам пейзажи, которые не уступают тем, что можно увидеть с самой высокой точки Украины – Говерлы.

Ценность Петроса также в том, что он не такой популярный, как та же Говерла, поэтому когда вы будете подниматься на вершину, вы не встретите такого большого количества туристов. Но к подъему на Петрос нужно подготовиться – для новичков эта гора может оказаться непростой.

Идеальное время для подъема на Петрос – это июнь, когда расцветают рододендроны, и гора покрывается пурпурно-розовым ковром, и даже весной подъем вас точно не разочарует.

Озеро Несамовитое

Несамовитое – это высокогорный водоем, который является вторым по высоте в Карпатах после Бребенескула. Он ледникового происхождения, поэтому даже в самую жару вода будет чрезвычайно холодной. С Несамовитым также связано несколько легенд, поэтому этот водоем Карпат можно даже считать мистическим.

Славское

Этот город считается замечательным карпатским курортом. Его привлекательность заключается в том, что он расположен во Львовской области, и туда можно достаточно легко добраться как по железной дороге, так и собственным транспортом.

Не придется волноваться и о месте остановки – в городе есть множество отелей и усадеб, а также – гор, на которые вы сможете подняться.

Драгобрат

Это – самый высокий горнолыжный курорт Украинских Карпат, и вы точно найдете, на что посмотреть даже весной и летом. Полонина расположена на высотах 1300 – 1700 метров, на расстоянии 7 километров от поселка Ясиня. С Драгобрата открываются прекрасные виды на самый высокий массив Карпат в Украине – Черногору, а также оттуда просматриваются вершины гор Говерла и Петрос.