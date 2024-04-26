Узбережжя Азовського моря повністю окуповане, а Чорне море є недоступним через мінну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів, пишуть Поради 24.

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Відновлення туристичної сфери в умовах війни – процес складний, втім психологи не радять відмовлятися від відпочинку. Всім нам потрібна розрядка, щоб відновити ментальне здоров’я. Є декілька місць, куди українці зможуть навідатися, щоб побачити море, врахувавши всі необхідні заходи безпеки.



Море можна побачити в Одесі / Фото Вікіпедія

Одещина

Одеса навіть в умовах війни не втрачає свого туристичного потенціалу. Якщо ви сумуєте за морським бризом та історичною архітектурою, то можете наважитися відвідати це місто. Одеса здатна здивувати всіх, хто потрапить в це місто вперше. Навесні також можна відправитися в околиці міста: Затоку, Кароліно-Бугаз чи Чорноморськ, щоб побачити море.

В умовах війни важливо стежити за повідомленнями місцевої влади та йти в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Про купання й взагалі мови бути не може, особливо навесні, тому будьте обережними та дбайте про свою безпеку.

Миколаївщина

Цей регіон перебуває близько до зони бойових дій. Морське узбеження є закритим для відвідування, втім голова Миколаївської ОВА Віталій Кім нещодавно зазначив, що планується відкриття доступу до лиманів та інших водойм. Відвідування моря в регіоні залишається під забороною через замінованість узбережжя і обстріли.

Якщо ж ви хочете побачити море, без будь-яких намірів відпочинку на пляжі, то перед плануванням поїздки, ретельно перевірте актуальну інформацію про безпеку в обраному регіоні. Ситуація може швидко змінюватися, тому необхідно дотримуватися всіх рекомендацій безпеки.