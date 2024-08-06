Подорожуємо Тернопільщиною: 5 найкращих локацій області

Якщо ви хочете відпочити не дуже далеко від дому, і водночас побачити цікаві, неординарні локації, тоді ви можете відправитися у подорож Тернопільською областю.

Для того, щоб гарно відпочити влітку, зовсім необов'язково їхати на море. Тернопільська область – це чудовий спосіб і заощадити кошти, і побачити неймовірні, цікаві локації рідного краю. І Поради 24 підібрали найкращі місцини області.

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Каньйон річки Серет

Якщо ви хочете побачити село, яке заховалося серед високих берегів Серету, тоді вам потрібно відвідати село Монастирок. Протягом довгого часу воно навіть мало зовсім іншу назву: Міжгір'я. Розташоване воно недалеко від Касперівського водосховища, де річка Серет впадає у Дністер.

Окрім того, тут розташований древній скельний монастир, що у давнину був збудований у печерах. До сьогоднішнього дня тут збереглися кам'яні споруди та стародавній язичницький жертовник.

Джуринський водоспад

Цей неймовірний водоспад розташований біля села Нирків, що на Тернопільщині. У висоту він сягає 16 метрів, і попри те, що він рукотворний, не може не дивувати своєю міццю.

Трохи нижче по течії ви можете знайти й пішохідний місток, з якого можна буде помилуватися красою водоспаду. А якщо ви завітаєте сюди, не пропустіть також і руїни Червоноградського замку, що розташовані неподалік.



Джуринський водоспад / Фото "Відвідай"

Печера Вертеба

Без відвідування печер візит на Тернопільщину завершеним вважати не можна. І тут ви можете знайти навіть печеру-музей. Окрім величезних зал та неймовірної краси сталактитів, ви також можете побачити й численні пам'ятки трипільської культури.

Та достеменно невідомо, як саме вони опинилися у цій печері – втім, ви однаково маєте можливість доторкнутися до справжньої історії рідного краю.



Печера Вертеба на Тернопільщині / Фото "Звістка"

Збаразький замок

Проєкт замку був розроблений італійським архітектором Скамоцці та замовлення Криштофа Збаразького. І протягом історії тут господарював Вишневецький, Потоцький та чимало інших відомих історичних діячів.

У замок можна потрапити на екскурсію. Та це ще не все – серед атракцій замку є навіть можливість постріляти зі справжнього лука та арбалета.

Місто Бучач

Відвідати Бучач варто і заради центральної частини міста, де розташовано старовинну міську ратушу. Також варто відвідати монастир, подивитися на оригінали робіт Іоанна Георга Пінзеля. Та також побачити будинок славетного італійського архітектора Джованні Батіста Феррарі.

А якщо ви хочете подивитися на краєвиди міста, тоді вам потрібно піднятися до руїн Бучацького замку.