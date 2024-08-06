Путешествуем по Тернопольщине: 5 лучших локаций области

Если вы хотите отдохнуть не очень далеко от дома, и одновременно увидеть интересные, неординарные локации, тогда вы можете отправиться в путешествие по Тернопольской области.

Для того, чтобы хорошо отдохнуть летом, совсем необязательно ехать на море. Тернопольская область – это отличный способ и сэкономить средства, и увидеть невероятные, интересные локации родного края. І Porady 24 подобрали лучшие места области.

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Каньон реки Серет

Если вы хотите увидеть село, которое спряталось среди высоких берегов Серета, тогда вам нужно посетить село Монастырок. В течение долгого времени оно даже имело совсем другое название: Межгорье. Расположено оно недалеко от Касперовского водохранилища, где река Серет впадает в Днестр.

Кроме того, здесь расположен древний скальный монастырь, что в древности был построен в пещерах. До сегодняшнего дня здесь сохранились каменные сооружения и древний языческий жертвенник.

Джуринский водопад

Этот невероятный водопад расположен возле села Нырков, что на Тернопольщине. В высоту он достигает 16 метров, и несмотря на то, что он рукотворный, не может не удивлять своей мощью.

Чуть ниже по течению вы можете найти и пешеходный мостик, с которого можно будет полюбоваться красотой водопада. А если вы приедете сюда, не пропустите также и руины Червоноградского замка, расположенные неподалеку.



Джуринский водопад / Фото "Видвидай"

Пещера Вертеба

Без посещения пещер визит на Тернопольщину завершенным считать нельзя. И здесь вы можете найти даже пещеру-музей. Кроме огромных зал и невероятной красоты сталактитов, вы также можете увидеть и многочисленные памятники трипольской культуры.

И точно неизвестно, как именно они оказались в этой пещере – впрочем, вы все равно имеете возможность прикоснуться к настоящей истории родного края.



Пещера Вертеба на Тернопольщине / Фото "Известия"

Збаражский замок

Проект замка был разработан итальянским архитектором Скамоцци и заказ Криштофа Збаражского. И на протяжении истории здесь хозяйничал Вишневецкий, Потоцкий и немало других известных исторических деятелей.

В замок можно попасть на экскурсию. Но это еще не все – среди аттракций замка есть даже возможность пострелять из настоящего лука и арбалета.

Город Бучач

Посетить Бучач стоит и ради центральной части города, где расположена старинная городская ратуша. Также стоит посетить монастырь, посмотреть на оригиналы работ Иоанна Георга Пинзеля. И также увидеть дом знаменитого итальянского архитектора Джованни Батиста Феррари.

А если вы хотите посмотреть на пейзажи города, тогда вам нужно подняться к руинам Бучацкого замка.