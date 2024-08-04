На природе хочется уделить все возможное внимание отдыху, качественному общению, активным играм – а вовсе не сложностям со снаряжением или едой. Поэтому для того, чтобы избежать таких досадных ситуаций, нужно внимательно складывать вещи в рюкзак. І Porady 24 подготовили список вещей, которые точно не стоит забывать.
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Аптечка
Аптечка со средствами первой помощи – это то, что точно должно быть в вашем рюкзаке. Но может возникнуть вопрос – что же в нее положить? Список небольшой, но забывать ни одно из этих средств не стоит: бинт, йод или перекись водорода, таблетки от диареи и тошноты, таблетки от головной боли.
Также не помешает положить гель алоэ вера – он может быть чрезвычайно полезным в случае солнечных ожогов.
Горелка
Не везде удастся развести костер для приготовления пищи, а горелка легко зажигается и гаснет, и это сэкономит вам не только силы, но и немало времени. Кроме того, этот инструмент просто незаменим в плохую погоду.
С помощью горелки можно и подогреть воду, и приготовить любую походную пищу. Кроме того, горелка дает контролируемый огонь, а это снижает риск пожара по сравнению с костром.
Средства от насекомых
В августе насекомые – мухи, комары и осы становятся особенно активными, и вы точно не хотите, чтобы они беспокоили вас во время отдыха и испортили его. Поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы они к вам не приближались.
Защититься от насекомых очень важно / Фото Pexels
Вот какие средства могут быть полезными:
- спирали от комаров;
- липкие ленты от мух;
- спреи и аэрозоли;
- браслеты от комаров;
- кремы с репеллентными свойствами.
Солнцезащитный крем
Даже если вы не собираетесь загорать, без солнцезащитного крема в любой поездке на природу не обойтись. Он защитит вас от воздействия ультрафиолета, появления пигментации и ожогов. Кроме того, он также защитит вашу кожу и от преждевременного старения.
Вещи для развлечений
Стоит также заранее позаботиться и о том, как вы будете развлекать себя во время отдыха. И подумайте и о том, чтобы эти развлечения были интересны всем участникам похода или пикника. Вот несколько вариантов:
- фрисби;
- игры с мячом;
- бадминтон;
- карты;
- рыбалка.