На природі хочеться приділити усю можливу увагу відпочинку, якісному спілкуванню, активним іграм – а зовсім не складнощам зі спорядженням чи їжею. Тож для того, аби уникнути таких прикрих ситуацій, потрібно уважно складати речі в наплічник. І Поради 24 підготували список речей, які точно не варто забувати.

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Аптечка

Аптечка з засобами першої допомоги – це те, що точно має бути у вашому наплічнику. Але може виникнути питання – що ж в неї покласти? Список невеликий, але забувати жоден з цих засобів не варто: бинт, йод чи перекис водню, таблетки від діареї та нудоти, таблетки від головного болю.

Також не заважить покласти гель алое вера – він може бути надзвичайно корисним у випадку сонячних опіків.

Пальник

Не повсюди вдасться розвести вогнище для приготування їжі, а пальник легко запалюється й гасне, і це зекономить вам не тільки сили, але й чимало часу. Окрім того, цей інструмент просто незамінний у погану погоду.

За допомогою пальника можна й підігріти воду, і приготувати будь-яку похідну їжу. Окрім того, пальник дає контрольований вогонь, а це знижує ризик пожежі порівняно із багаттям.

Засоби від комах

В серпні комахи – мухи, комарі та оси стають особливо активними, й ви точно не хочете, щоб вони турбували вас під час відпочинку та зіпсували його. Тож краще заздалегідь потурбуватися про те, щоб вони до вас не наближалися.

Комар
Захиститися від комах дуже важливо / Фото Pexels

Ось які засоби можуть бути корисними:

  • спіралі від комарів;
  • липкі стрічки від мух;
  • спреї та аерозолі;
  • браслети від комарів;
  • креми із репелентними властивостями.

Сонцезахисний крем

Навіть якщо ви не збираєтеся засмагати, без сонцезахисного крему у будь-якій поїздці на природу не обійтися. Він захистить вас від впливу ультрафіолету, появи пігментації та опіків. Окрім того, він також захистить вашу шкіру й від передчасного старіння.

Речі для розваг

Варто також наперед подбати й про те, як ви будете розважати себе під час відпочинку. І подумайте й про те, аби ці розваги були цікаві усім учасникам походу чи пікніка. Ось кілька варіантів:

  • фрісбі;
  • ігри з м'ячем;
  • бадмінтон;
  • карти;
  • рибалка.