На природі хочеться приділити усю можливу увагу відпочинку, якісному спілкуванню, активним іграм – а зовсім не складнощам зі спорядженням чи їжею. Тож для того, аби уникнути таких прикрих ситуацій, потрібно уважно складати речі в наплічник. І Поради 24 підготували список речей, які точно не варто забувати.

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Аптечка

Аптечка з засобами першої допомоги – це те, що точно має бути у вашому наплічнику. Але може виникнути питання – що ж в неї покласти? Список невеликий, але забувати жоден з цих засобів не варто: бинт, йод чи перекис водню, таблетки від діареї та нудоти, таблетки від головного болю.

Також не заважить покласти гель алое вера – він може бути надзвичайно корисним у випадку сонячних опіків.

Пальник

Не повсюди вдасться розвести вогнище для приготування їжі, а пальник легко запалюється й гасне, і це зекономить вам не тільки сили, але й чимало часу. Окрім того, цей інструмент просто незамінний у погану погоду.

За допомогою пальника можна й підігріти воду, і приготувати будь-яку похідну їжу. Окрім того, пальник дає контрольований вогонь, а це знижує ризик пожежі порівняно із багаттям.

Засоби від комах

В серпні комахи – мухи, комарі та оси стають особливо активними, й ви точно не хочете, щоб вони турбували вас під час відпочинку та зіпсували його. Тож краще заздалегідь потурбуватися про те, щоб вони до вас не наближалися.



Захиститися від комах дуже важливо / Фото Pexels

Ось які засоби можуть бути корисними:

спіралі від комарів;

липкі стрічки від мух;

спреї та аерозолі;

браслети від комарів;

креми із репелентними властивостями.

Сонцезахисний крем

Навіть якщо ви не збираєтеся засмагати, без сонцезахисного крему у будь-якій поїздці на природу не обійтися. Він захистить вас від впливу ультрафіолету, появи пігментації та опіків. Окрім того, він також захистить вашу шкіру й від передчасного старіння.

Речі для розваг

Варто також наперед подбати й про те, як ви будете розважати себе під час відпочинку. І подумайте й про те, аби ці розваги були цікаві усім учасникам походу чи пікніка. Ось кілька варіантів: